Una denuncia penal contra Mario Secco calienta el clima político en Ensenada

Le imputan supuestas irregularidades en los procedimientos para la instalación de fibra óptica y compra de cámaras

Dos concejales de Ensenada denunciaron penalmente al intendente de ese distrito, el ultrakirchnerista Mario Secco, por el presunto “delito contra la administración comunal” vinculado a procesos licitatorios y concursos de precios en los que, según las denunciantes, habrían participado empresas pertenecientes a los mismos dueños.

El fin de las maniobras, siempre al decir de las denunciantes, habría sido “simular” concursos de precios que en realidad no eran tales puesto que las empresas oferentes pertenecerían a los mismos propietarios.

La imputación fue formalizada ante la Unidad Fiscal de Investigaciones Nº 2 por las concejales Marcela Lucena, del espacio FE en Cambiemos y María del Rosario Fernanda Ivelli, del PRO.

Según la denuncia, el municipio ensenadense habría convocado a diferentes compulsas de precio para la contratación de servicios de monitoreo, internet y compra de video cámaras del tipo domo así como materiales para la instalación y tendido de fibra óptica para la instalación de cámaras de seguridad en diferentes puntos del vecino distrito, por alrededor de $4.000.000.

“Hemos detectado -expresaron en la denuncia- una sospechosa conectividad entre las empresas que participaron de la compulsa” y agregaron que se habría actuado “con el fin de disimular licitaciones y concursos de precios entre firmas que pertenecerían al mismo grupo de personas”, indicaron Lucena e Ivelli en su presentación judicial.

En la ponencia señalaron además que “se trató de maniobras maliciosas tendientes a disimular la existencia de tres empresas con diferentes nombras comerciales con el objeto de resultar adjudicatarias a obras a través de decretos del intendente”.

“Maniobras burdas”

En ese marco, las concejalas Lucena e Ivelli aseguraron que “las maniobras fueron tan burdas que las tres empresas están asentadas en el listado de proveedores del municipio con el mismo número de teléfono, en tanto uno de los oferentes integraría el directorio de otra de las empresas que también se había presentado al concurso”.

Lucena e Ivelli consideraron “poderosamente llamativo” que “ningún funcionario ni el intendente haya reparado en la cantidad de nexos que unían a esas empresas y entendemos que la situación no pudo haber escapado a las personas intervinientes en los procesos licitatorios”.

En la denuncia se solicita a la fiscalía el secuestro de por lo menos cinco expedientes y del registro de proveedores así como informes a la Afip y al Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Según la denuncia, y entre otros elementos ofrecidos como prueba, se mencionan casos de compulsas ganadas por Odo Mauricio Felipe y en las que fueron desestimadas las ofertas de Vari SRL y Incoar S.A.

“Odo Mauricio Felipe resulta ser hermano de Odo María Verónica y cuñado de Rubén Darío Tagliaferro”, personas que según los denunciantes tendrían vinculación con las empresas Incoar, Vari SRL y Sista S.A.

Consultado sobre la denuncia, el intendente Mario Secco dijo desconocer detalles del proceso de licitación objetado por Lucena e Ivelli.

“las voy a querellar”

“Lo único que yo puedo decir es que Odo es una empresa que ha ganado varias licitaciones porque ha instalado la fibra óptica para las cámaras de seguridad que tenemos en Ensenada. Es una firma que existe y que ha trabajado y trabaja en otros municipios de la Provincia”, señaló Secco.

En su lugar, la titular de Seguridad del municipio y diputada electa por Unidad Ciudadana, Susana González, dijo a este diario que “esas cuestiones se manejan desde mi área y yo soy una persona muy prolija. En estos 15 años no he tenido ni una sola denuncia y estas concejalas van a tener que probar lo que dicen o atenerse a la querella que les voy a iniciar. No voy a permitir que ensucien mi nombre”, dijo González para agregar: “cuando la fiscalía me llame voy a acreditar lo que tenga que acreditar”.