Asaltaron la oficina de un productor de seguros y se llevaron unos 25.000 pesos

Cuando el empleado de un local de Olmos que trabaja con diversas compañías de seguros vio entrar a un hombre de entre 30 y 40 años, solo y bien vestido, no dudó que se trataba de un cliente más. Encima, cuando lo atendió le dijo que quería solicitar un presupuesto para una póliza de su auto.

Pero como si fuera un castillo de naipes, esa presunción se derribó cuando -a los pocos segundos- el delincuente que fue al comercio de 44 entre 185 y 186, sacó una pistola.

Pasó en la mañana de ayer, en no más de cinco minutos. El asaltante empezó a amenazar al dueño para que le dijera en dónde había plata. De esa forma se apoderó de alrededor de 25.000 pesos, encerró a su víctima en el baño y luego se dio a la fuga en un auto de marca Chevrolet y color gris, según indicaron algunos testigos.

Por la tarde, Fabián D`Agostino (54) todavía seguía sin poder creer el mal momento que le tocó vivir, porque, según indicó, “es la primera vez que roban acá en los dos años que lleva este local”.

Al momento de repasar los pormenores del ataque, señaló que “el ladrón entró alrededor de las 10 de la mañana, se sentó para esperar que lo atendiera y cuando lo hice me dijo que necesitaba un presupuesto para un auto. Cuando luego le pregunté para qué coche, sacó una pistola, me insultó bastante y me pidió que le diera la plata o me pegaba un tiro”.

Enseguida recordó que “a cada instante movía la pistola con la mano que la sostenía y me apuraba para que le dijera dónde se hallaba el dinero. Hasta me tiró un cachetazo, que alcancé a esquivárselo”.

Acerca del monto con el que se alzó el delincuente, reveló que “se llevó unos 25.000 pesos” y después preguntó dónde estaba el baño, me hizo ir para ahí con él y me encerró. Me tuve que quedar hasta que me di cuenta que ya se había ido de la zona”.

Además comentó que tras el asalto “llamé al 911 y por suerte la Policía vino a los dos minutos. Lo salieron a buscar, aunque no tengo novedades sobre si lo pudieron agarrar o no”. Hasta anoche, no había detenciones vinculadas a este hecho.

En otro tramo de su charla con EL DIA, D`Agostino sostuvo que el asalto de ayer les dejó una lección a los responsables de ese comercio. “No vamos a cobrar en el local más dinero en efectivo. Únicamente aceptaremos pago con tarjetas de crédito. Y para otros cobros, los clientes deberán abonar en un Bapro Pago o en un Pago Fácil”, anticipó.

Sobre eso, lamentó que “no es una medida que nos guste, pero nos vemos forzados a ponerla en práctica para no volver a correr el riesgo de que suceda lo que se produjo esta vez”.

También dijo que “para colmo, siempre atendemos con la puerta cerrada con llave. Pero este hombre golpeó para que le abra y como no tenía pinta de ladrón, lo hice. Después me llevé la sorpresa”.

OTROS CASOS

En las últimas horas hubo otros episodios de inseguridad como el ocurrido en una vivienda de 2 entre 32 y 33, donde tres delincuentes asaltaron a una mujer. También robaron en una casa de 524 entre 153 y 154, en un polirrubro de 419 entre 9 y 10 y en un supermercado de ruta 11 y 99.