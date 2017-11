El abogado de Boudou cuestionó su detención y sostuvo que en Comodoro Py "manejan otro Código Penal"

Eduardo Durañona, abogado del ex vicepresidente Amado Boudou, enfatizó hoy que "no hay ningún motivo" para que su defendido esté preso en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito, por lo que cuestionó que en Comodoro Py "manejan otro Código" Penal.

El abogado reveló que el jueves a la noche "ya estaba el run run de que a Boudou lo iban a meter preso", pero "no sabíamos en qué causa" porque -aseguró- "nosotros siempre pusimos la cara ante la Justicia y dimos explicaciones".

Además, aseguró que "en absoluto se barajó la posibilidad" de que el ex vicepresidente kirchnerista no enfrente a la Justicia, al tiempo que calificó como "un disparate" el trascendido de que Boudou tuviera pensado pedir asilo político en otro país. "Hay que preguntarle a (el juez Ariel) Lijo por qué hoy sí lo detuvo y ayer no. No hay motivo", sentenció Durañona, quien puntualizó que al ex funcionario "no lo encontraron llevándose documentación, obstruyendo la acción de la Justicia o intentando profugarse, que son los tres elementos que generalmente toma la Justicia para privar a alguna persona de la libertad".

En diálogo con radio La Red, el abogado también cuestionó que se haya "violado la intimidad" de Boudou con la difusión de las imágenes de su detención, y planteó que "hay que preguntarle también a Lijo por qué pasó eso". "Fue un acting totalmente innecesario, para Boudou y para cualquiera", consideró Durañona.

Asimismo, cuestionó que "las cosas en la Justicia han cambiado de la noche a la mañana" y añadió que "el Estado de derecho en Comodoro Py a cambiado mucho, se está aplicando otro Código, el Código de Comodoro Py". El abogado, que se definió como "apolítico", sostuvo que el número de dos del segundo gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández está detenido "por un engrudo de causas" y aseguró que el delito es enriquecimiento ilícito que se le imputa tiene "una pena mínima muy baja que es excarcelable".