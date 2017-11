Se entregó el hombre que atropelló a un grupo de personas en City Bell y mató a un joven

Se trata de un hombre de 43 años que se presentó cerca de las 16.00 en la Comisaría de City Bell. La fiscalía definía esta tarde si quedaba detenido o no

El conductor que, en la madrugada del domingo, atropelló a cuatro personas que estaban paradas en el frente de una vivienda de City Bell y causó la muerte de una de ellas, se entregó en las últimas horas a la policía, según señalaron fuentes policiales a EL DIA.

Tal como había adelantado este diario se esperaba que el acusado se presentara este lunes ante las fuerzas policiales quienes podrían aprenderlo hoy mismo debido a su actitud de huir del siniestro. Hasta la tarde todavía no se definía si iba a quedar detenido.

El hombre de 43 años, del que hasta el momento no trascendió la identidad, se presentó en la comisaría de City Bell, pasadas las 16.00. En el lugar, el hombre reconoció ser el autor del atropello múltiple que terminó con una persona muerta y otras tres en grave estado de salud.

El hecho tuvo lugar durante la madrugada del domingo cuando el detenido circulaba al volante de una Renault Kangoo gris por 446 entre 30 y 31. En una de las viviendas de esa cuadra se estaba desarrollando una fiesta y algunos de los invitados habían decidido permanecer en la vereda de la casa.

Fue en este marco que el hombre atropelló a cuatro de las personas que se encontraban situadas en el frente de la casa causando la muerte de una de ellas: un joven de 21 años, identificado como Marcos Leonardo Albornoz y oriundo de Florencio Varela.

Albornoz murió en el acto según señaló la policía mientras que las otras tres personas víctimas del siniestro debieron ser trasladadas a un centro de salud por las heridas que provocó el impacto.

De los otros heridos no trascendieron más datos, aunque se supo horas más tarde que en la cuadra hubo un revuelo generalizado a partir de este accidente. La policía y las ambulancias del SAME llegaron hasta el lugar alertados por los frentistas que hasta ahora no pueden entender cómo de un momento a otro lo que era un festejo pasó a ser un tragedia.

En cuanto a la causa, investigadores buscaban por estas horas respuestas a los interrogantes que comenzaron a surgir después del atropello contra las cuatro personas sobre si el conductor conocía el conductor a los jóvenes a los que atropelló, si tuvo la oportunidad de verlos antes de pisarlos y si efectivamente tuvo intenciones de lastimarlos.

Son preguntas que los investigadores se hacen y que intentan evacuar con los distintos procedimientos y averiguaciones entre las que se incluyen la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona y el testimonio de vecinos del sector. Hasta el momento el único dato definido y confirmado es que el conductor de la Kangoo se fugó apenas tuvo lugar el incidente.

La muerte de Marcos Leonardo Albornoz elevó a 93 el número de víctimas por accidentes de tránsito en lo que va del año en la Región.

La versión de que el acusado se iba a entregar tomó más peso luego de que trascendiera que el hombre había tenido “contactos con sus abogados”, en una aparente estrategia por ponerse a derecho y enfrentar la causa que lo tiene como culpable de un homicidio culposo.

La fiscalía a cargo de la causa podría considerar la chance de que el acusado quede preso, a diferencia de casi todos los siniestros viales que tienen resultados trágicos principalmente por la actitud de retirarse de la escena, un acción que ahora está tipificada en la norma como un agravante y que podría aumentar la pena del acusado en el caso de ser hallado culpable.