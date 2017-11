En una nueva carta, furioso, De Vido acusó de traición en su partido

Apuntó contra el presidente del PJ y ex compañero de banca, el sanjuanino Gioja. “El voto en contra me hace acordar a Judas”, dijo

El ex ministro de Planificación del kirchnerismo Julio de Vido cuestionó ayer al presidente del PJ, José Luís Gioja, por “guardar un ‘prudente’ silencio” respecto a su “ilegal detención”, y afirmó que “si la abstención” en la Cámara de Diputados cuando se votó su desafuero le “recuerda a Pilatos”, el “voto en contra” de su postura le “hace acordar a Judas”.

En una carta titulada “De la Banelco y otras yerbas”, el diputado detenido en la cárcel de Ezeiza, acusó a Gioja de “guardar un ‘prudente’ silencio tanto en cuanto a mi ilegal detención e inconstitucional situación procesal como en la de otros compañeros también afiliados o militantes del campo popular que están siendo tenazmente perseguidos”.

“Recuérdele a los compañeros que votaron -en definitiva, por mi detención- que, si la abstención me recuerda a Pilatos, el voto en contra me hace acordar a Judas”, apuntó De Vido. En ese marco, se dirigió a Gioja: “Quiero decirle que lo que negoció esta vez con el oficialismo (porque hubo otras negociaciones), es decir, no bajar al recinto en los términos de ‘que renuncio o no bajan’ que Ud. llevó a la cúpula del FpV y lo que les dijo en relación a Ud., y a un grupo de diputados ‘no bajen o votamos en contra’”, sostuvo enigmático.

“Es cuestión de usar la imaginación. Úsenla, créanme que libera y aclara en definitiva qué se negoció. Y la historia lo dirá y no tengan duda que hablará tarde o temprano porque no es muda ni ciega (como debería ser la Justicia) y todas las miserias, entregas y traiciones quedaran expuestas. La incógnita es cómo se saldarán, porque todo se salda finalmente”, apuntó.

El silencio hace muy mal

Además, manifestó: “El silencio le hace muy mal al partido. Hablen, opinen, critiquen, eso sí, no condenen. Para eso están los jueces, no Ud. Le advierto que, así como no renuncié a mi banca a pesar de las presiones objetivas y subjetivas, tampoco lo haré al Partido”.

“Le aclaro que sería un honor para mí que me haga expulsar del partido si piensa que soy un corrupto. Hágalo, no se abstenga de vuelta. ¿Sabe qué? Me haría un favor. Me da asco compartir con (Diego) Bossio el mismo espacio”, expresó.

En otro tramo del escrito, enfatizó: “¿Sabe qué compañero? Es de ortiva, muy feo y contrario a las más caras tradiciones del Peronismo lo que acabo de redactar. Decía (el ex presidente Juan Domingo) Perón que en el ‘55 había pedido a los compañeros que estuvieran “atentos y vigilantes”, pero que lamentablemente algunos estuvieron más “vigilantes que atentos”. No repitamos viejos errores”.

En ese marco, consideró que si el presidente del PJ “dudaba respecto de la integridad” de la “gestión” del kirchnerismo y “hubiera tenido interés en investigar la llamada ‘corrupción en la obra pública kirchnerista’ habría colaborado en impulsar el proyecto” para “auditar la totalidad de la Obra Pública de la última década”.

Al referirse a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Mauricio Macri, afirmó: “Con el pretexto de la competitividad se buscará inevitablemente conculcar derechos y conquistas de los trabajadores”.

“Espero que en esta oportunidad mi partido esté por encima del escándalo de La Banelco y, poniéndose a la altura de las circunstancias, repudie con firmeza y un poco más dignamente que en los últimos tiempos esta reforma”, disparó.

Al referirse al escándalo de la “Banelco”, en el caso de coimas en el Senado, manifestó: “Sería bueno, en estos tiempos de euforia republicana y búsqueda de la transparencia y la verdad, que la causa se reabra porque todos sabemos lo que pasó; lo que nunca se supo a través de las conclusiones de la justicia, hablando mal y pronto, es quiénes y cuánto se llevaron”.