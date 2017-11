Increíble: compró un departamento en un country privado y se quejó de que sus vecinos toman mate

Por mucho que parezca sacado de un 'sketch' de Micky Vainilla la situación ocurrió de verdad: una cirujana de Palermo le envió un audio a su agente inmobiliario indignada porque sus vecinos tomaban mate.

"Yo soy una cirujana, una mujer normal, pero tengo determinados códigos de estética visual y de estética moral", comienza diciendo. El audio se viralizó rápidamente a través de las redes sociales y no tiene desperdicio.

"La gente no se ve mala, se buena, pero se ve que es gente que viene de barrios visualmente no muy buenos", continúa la cirujana. Por lo visto, le molesta que sus vecinos tomen mate en la pileta. "A mi no me divierte estar en Nordelta, mirando el lago, viendo gente en una reposera de Mar del Plata en el muelle tomando mate. Para eso no invertía 200 mil dólares y me quedaba en mi propio campo o me compraba una casa", continuó.

"Yo soy una mujer normal, pero tengo ciertos valores morales y me molesta ver a un grupo de gente que lleva al perro a la pileta como si estuviéramos en la Bristol de Mar del Plata", dijo, y finalizó con un "La gente es de décima categoría, son unos grasas".

El audio en cuestión: