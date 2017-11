Baby Etchecopar le respondió a la "cheta de Nordelta" con su propio audio

En las últimas horas, el audio de Whatsapp de la denominada "Cheta de Nordelta" se volvió viral. En el mensaje se escucha a una cirujana referirse de forma despectiva a sus vecinos, luego de adquirir un departamento.

"Yo soy una cirujana, una mujer normal, pero tengo determinados códigos de estética visual y de estética moral (...) La gente no se ve mala, se ve buena, pero se ve que es gente que viene de barrios visualmente no muy buenos", dice la mujer.

Y agrega: "A mí no me divierte estar en Nordelta, mirando el lago, viendo gente en una reposera de Mar del Plata en el muelle tomando mate. Para eso no invertía 200 mil dólares y me quedaba en mi propio campo o me compraba una casa".

Baby Etchecopar salió al cruce y difundió un mensaje en el que cruza a la cirujana: "Si gastaste 200 mil dolares en Nordelta vivís en una pocilga y no tenés derecho a pataleo (...) Lo que cuesta 2000 mil dolares son esos dormis donde se juntan todas las divorciadas, las pasadas de rivotril, cogen por las expensas, un put..., un asco, una mie..., son todos gatos, todas trolas, todo se junta ahí".

El conductor radial opinó: "Creo que lo mejor que podés tener es la gorda de la reposera y el perro, debe ser lo más sano".

Y finalizó: "Andate porque sos grasa, las casas de Nordelta cuestan todas arribas de un palo. Vos estás para un chalecito en Burzaco. Por culpa de soretes como vos Nordelta es una grasada".