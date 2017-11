Balearon el auto y la casa de Piquín en un violento intento de robo

Durante la madrugada de hoy, un grupo de delincuentes intentó robar varias casas del barrio privado 'Hábitat del Pilar', donde reside el famoso bailarín. El artista narró los hechos, donde especificó que luego de ver la actitud sospechosa de los delincuentes, intentó alertar a los vecinos a bocinazos mientras escapaba con su auto.

"Cuando llegué me llamó la atención una persona que me abre, no eran nuestros guardias que cuidad el barrio", contó. Continuando con su pesadilla, aseguró que en el intento de escape recibió un disparo que impactó en el auto y posteriormente chocó contra una zanja.

"Comencé a gritar que había ladrones en el barrio para alertar a los vecinos y ellos empezaron a dispararme", continuó Piquín. "Estoy contando esto de casualidad. Sólo tengo un hematoma. Ojala que todo esto cambie", aseguró.

Según ampliaron fuentes policiales, los ladrones habían reducido al personal que controlaba la puerta, estaban armados y con las caras cubiertas. La banda escapó del lugar sin concretar el robo. La policía encontró varias vainas servidas calibres .40 y 11.25. El caso quedó a cargo de la fiscal María Domínguez.