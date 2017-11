Enigmático y con una cuenta de 500 mil dólares en un banco de Nueva York

| Publicado en Edición Impresa

Diego Lagomarsino hubiera sido una persona anónima y común, si el 18 de enero de 2015 no hubieran encontrado muerto a su jefe, el fiscal federal Alberto Nisman.

El hombre, un técnico informático de 40 años, habría sido la última persona que vio con vida al fiscal especial UFI AMIA, en la noche del sábado 17 de enero de 2015.

Durante la madrugada del día siguiente, Nisman sería encontrado muerto en el baño de su departamento de las Torres Le Parc en Puerto Madero.

Lagomarsino trabajaba desde el año 2007 para dicha fiscalía. Cobraba un sueldo de $ 40.000 de la Unidad Fiscal AMIA, aunque “repartía” esa cifra con Nisman, al que le daba la mitad de lo que percibía, según declaró en la Justicia.

Además de dedicarse a copiar y desbloquear archivos y realizar backups de esos archivos, era amigo y confidente del fiscal, aseguran.

La relación llegaba a tal grado que Lagomarsino era apoderado de una cuenta bancaria en Nueva York junto con la madre y la hermana de Nisman, en la que había 500 mil dólares; eso generó además una causa por presunto lavado de dinero.

Fue a la mañana siguiente de la muerte de Nisman, cuando Lagomarsino se presentó a declarar ante la fiscal del caso, Viviana Fein, y reveló que fue él quien le entregó a Nisman la Bersa 22, el arma que apareció junto al cuerpo del fiscal en el baño de su casa.

Diez días después de que el caso conmocionara al país y la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner brindase una Cadena Nacional para hablar sobre el tema, Lagomarsino dió una conferencia de prensa, acompañado de su abogado Maximiliano Rusconi.

Nervioso, titubeante, hizo ante las cámaras de televisión un detallado relato desde el momento en que Nisman lo llamó a su teléfono hasta que se encontró con él.

“Me dice ‘¿tenés un arma?’. Me dejó totalmente mal parado, no entendía nada. Imagínense ustedes si están con una persona que es su jefe y le pregunta eso, la reacción mía fue: no lo podía creer que me estuviera preguntando eso. Y lamentablemente le dije que sí”, contó en aquella conferencia.

Una pericia de la junta interdisciplinaria de Gendarmería Nacional concluyó que Nisman fue asesinado por dos personas en el baño de su departamento.

La defensa de Lagomarsino -que considera que Nisman se suicidó- objetó la conclusión de Gendarmería, pero el fiscal Taiano sostuvo que “se brindó una respuesta razonada y fundada a muchas cuestiones que hasta el día de la fecha no habían sido zanjadas”.

Nisman murió días después de denunciar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al ex canciller Héctor Timerman, a otros ex funcionarios del gobierno K, al entonces líder de Quebracho Fernando Esteche y al piquetero Luis D Elía, entre otros, por el supuesto encubrimiento agravado de cinco iraníes prófugos acusados por el atentado terrorista del 18 de julio de 1994 contra la AMIA, que causó 85 muertos y centenares de heridos.

Tanto la ex presidenta como los demás acusados ya fueron indagados en la causa que lleva la denuncia de Nisman, a cargo del juez federal Claudio Bonadio, quien debe definir sus situaciones procesales.

Para el abogado Rusconi, “la relación (de Lagomarsino con Nisman) era de un dependiente frente a una autoridad importante como un fiscal federal. Es cierto que el modo de acceder de Lagomarsino a la unidad, primero conoce a la familia, a Nisman, le brinda un servicio de seguridad informática a la familia. Esa relación personal le sumó a Lagomarsino una oportunidad”.