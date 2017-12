El papá de uno de los tripulantes le pidió a Macri "que revierta esta decisión de la Armada"

Luis Tagliapietra consideró que los argumentos para suspender las tareas de rescate "no se sostienen"

Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra, uno de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, le pidió al presidente Mauricio Macri "que revierta esta decisión de la Armada" de cancelar las tareas de rescate de los marinos del navío, que no logra ser ubicado desde el 15 de noviembre.

"Con todo el dolor y la bronca, me permito la arrogancia de exigirle al presidente Macri que revierta esta decisión administrativa de la Armada que es arbitraria, no entiendo que tenga ningún tipo de justificación. Los argumentos que da (el vocero de la Armada, Enrique) Balbi no se sostienen", señaló Tagliapietra en declaraciones a la prensa.

El padre de Alejandro Tagliapietra no descartó que el cese de la búsqueda de sobrevivientes se deba a un tema económico: "Si es una cuestión económica, están gastando más dinero en el G-20 que en esto. Respetemos a estos chicos, que se llenan la boca hablando que son héroes pero los dejan abandonados rápidamente", consideró.

Tagliapietra recordó el mensaje que el Presidente les dio a los familiares de los tripulantes cuando los visitó en la Base Naval de Mar del Plata: "Hace diez días nos fue a decir que iban a agotar todos los recursos y que los iban a buscar hasta que los encuentren", remarcó.

Además consideró "una falta de respeto total" que el mandatario ayer haya publicado en su cuenta de Twitter que era "un día histórico" porque la Argentina asumía la presidencia del G-20. "El día histórico es el día que se perdieron estos pibes", subrayó el padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan, del que se perdió el rastro el 15 de noviembre pasado.

Tagliapietra es parte del grupo de ocho familias que se presentaron como querellantes en la causa que se instruye en el juzgado federal de Caleta Olivia, y se entrevistó con la jueza Marta Yañez, a cargo de la investigación sobre lo sucedido con el ARA San Juan.

Desde Comodoro Rivadavia, señaló que en esa ciudad "todo el mundo trabajó para rescatarlos". Y completó: "Con quien me cruzo, me dice que no lo puede creer. Trabajaron doble turno gratis para rescatarlos, adaptar el (buque noruego) Sophie Siem para adaptarlo al minisubmarino de rescate y seguir buscándolos con vida".

Tagliapietra lamentó la decisión de la Armada porque, según consideró, de ahora en más hará una búsqueda pasiva "y cuando el tema salga de los medios, nos vamos todos a casa y allá quedaron".