Tensión con veteranos de Malvinas y festival de leyes aprobadas en Diputados

Unos 300 ex suboficiales que reclaman beneficios, protagonizaron forcejeos en el acceso a la Cámara baja. Despedida de legisladores

Ex suboficiales que combatieron en la guerra de Malvinas reclamaron ayer por una ley/ Twitter

Un fuerte pico de tensión tuvo lugar ayer en los accesos de la Legislatura bonaerense, cuando, en momentos en los que los diputados se prestaban a sesionar, un grupo de manifestantes que reclamaba beneficios para veteranos de la guerra de Malvinas. protagonizaron insultos y forcejeos con contingentes que debían ingresar al palacio de7 y 51 y hasta bloquearon la entrada a los propios legisladores.

El conflicto tuvo como saldo sustos, empujones y la demora del inicio de la sesión en la que, como última ordinaria de este período legislativo, se aprobaron distintos proyectos de ley, entre ellos, uno para la detección temprana del autismo y la derogación de las multas al ejercicio de la prostitución que establece el código de faltas provincial.

Además, se despidieron aquellos diputados que finalizan sus mandatos, de cara a la jura de los legisladores electos, prevista para el martes que viene.

La sesión que había sido convocada para las 15 se inició pasadas las 17:30, debido a la fuerte tensión e incidentes que provocó un grupo de ex suboficiales veteranos de la guerra de Malvinas. El contingente reclamaba el tratamiento de un proyecto del diputado Marcelo Di Pasquale, que propone la incorporación de 300 ex miembros de las fuerzas armadas que combatieron en la guerra en los beneficios previsionales de la ley 14.801. Como la iniciativa no tuvo acuerdo para su tratamiento en el recinto, los manifestantes que desde el mediodía interrumpieron la circulación de la avenida 7 entre 51 y 53, bloquearon las entradas al palacio legislativo, impidiendo el ingreso de diputados y de padres de niños con autismo que venían a apoyar el proyecto para la detección temprana de la enfermedad.

Consultado por este diario, Ramón Robles, de la Federación de Veteranos de Guerra de la provincia de Buenos Aires, explicó que el pedido es para la incorporación a los beneficios de la ley 14.80 -para civiles conscriptos que combatieron-, de unos 300 miembros de las fuerzas que luego del conflicto bélico pidieron la baja.

PROYECTOS APROBADOS

En tanto, una vez que los anímos se calmaron y la movilización se retiró, la Cámara baja sancionó la adhesión a la ley de electrodependientes y aprobó varios proyectos que fueron girados al Senado.

Uno de los más relevantes adhiere a la ley nacional 27.043 del abordaje integral de las personas con autismo, facilitando diagnósticos tempranos en niños de entre 18 y 24 meses, y que ahora volverá al Senado, su cámara de origen.

Además, se aprobó y giró a la Cámara alta la derogación del artículo 68 del código de faltas, que establece multas y arresto por el ejercicio de la prostitución. La diputada autora del proyecto, Karina Nazábal, expresó que “la prostitución no es un delito, pero tampoco es un trabajo”.

GARRAFA SOCIAL

El miércoles, además, el Senado aprobó un proyecto que crea un programa que subsidia la adquisición de garrafas de gas de 10 litros a viviendas con altos niveles de vulnerabilidad.

El proyecto, del massismo, fue votado -y alcanzó para aprobarlo- por todos los bloques de la Cámara alta, a excepción de la bancada oficialista, que se opuso en función de la defensa del plan del gobierno para extender ese servicio público.