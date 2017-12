La Plata es récord en muertos por el tránsito y la mitad son motociclistas

Según los datos de una ONG, la Ciudad es la que presenta el mayor índice de mortalidad por accidentes viales en el país. El drama humano detrás de las cifras. Las razones del flagelo analizadas por especialistas

cristina dekker, mamá de santiago, muerto en un accidente de moto en 2009: “lo que mas me preocupa es ver que en todos estos años nada cambió en el tránsito”/gonzalo mainoldi

vanesa Mailhes junto a su hijo brian romero, muerto en un accidente de moto. “al motociclista el tránsito no lo respeta. Hay que crear conciencia de su vulnerabilidad”/el dia

Por Omar Giménez

“Cada vez que veo a un chico que anda en moto sin casco, me dan ganas de pararlo y de decirle que se proteja. Pero, ¿qué le puedo decir cuando yo perdí un hijo en un accidente de moto que llevaba el casco puesto y cumplía con todas las medidas preventivas? El motociclista puede protegerse, pero si no lo respetan los que manejan otros vehículos no hay medida que alcance. Va a seguir siendo el más vulnerable de la calle. Todos tienen que comprometerse para terminar con las muertes en el tránsito”.

La que habla es Vanesa Mailhes, mamá de Brian Emanuel Romero. Brian murió el 24 de mayo de 2016 mientras trabajaba haciendo el reparto para una casa de comidas con su moto. Fue en la esquina de 23 y54, frente a la iglesia de la Rosa Mística donde hoy lo recuerda un corazón azul pintado en la calle. Brian tenia 20 años, era fanático de la ropa y de salir a bailar y tenía el plan de cambiar de trabajo cuando tuvo el accidente que partió en dos la vida de su familia: “después de eso nada volvió a ser igual. Es un dolor que no se supera”, dice Vanesa.

El nombre de Brian ahora engrosa la lista de las víctimas fatales del tránsito en La Plata. Una lista que no para de crecer y que convierte a la Ciudad en la que presenta el mayor índice de mortalidad por accidentes viales en el país, según destacan desde Corazones Azules, una entidad orientada a la lucha contra este flagelo.

Así, en La Plata en 2017 ese indicador es hasta ahora de un muerto vial cada 6.306 habitantes, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, durante 2016 fue de un muerto vial cada 26.000 habitantes, según indica Pedro Perrota, presidente de Corazones Azules , quien agrega que cada 78 horas muere un platense en un accidente de tránsito.

En este contexto, el 30 de noviembre la estadística de las muertes cruzò la barrera de las 100 en lo que va de 2017 cuando dos motocicletas colisionaron en 5 y 93 con el saldo de la muerte de ambos conductores. Más tarde vendrían otros decesos en nuevos accidentes que hicieron que, hasta hoy, la cifra de muertos en el Gran La Plata se eleve a 104.

Con todo, el número de muertes es el emergente extremo de un flagelo que muestra otra de sus caras en los hospitales. Desde el Hospital de Gonnet, que es referente en la Región en materia de trauma, indican que por cada víctima fatal del tránsito hay otras 5 personas que quedan con secuelas graves e invalidantes. Y sostienen que las lesiones por accidentes de tránsito no sólo son cada vez más frecuentes, sino que son también cada vez más graves (ver página 4).

Otra dimensión del drama surge de la edad de las víctimas. La mayoría son jóvenes, lo que redunda en un impacto mayor en la sociedad y en las familias.

“Estamos en un pozo del que no podemos salir, desde 2011 el número de muertos en accidentes en la Región ronda cada año el centenar”, dice Osvaldo Nessi desde Amor y Respeto al Prójimo, otra de las entidades que trabaja para contrarrestar estas cifras.

Como Nessi, Cristina Dekker observa con dolor cómo el número de muertos en el tránsito platense promedia los 106 en los últimos años, una cifra que los especialistas consideran alarmante.

Dekker perdió a su hijo, Santiago Fequino, en el 2009, cuando él tenía 25 años. Fue también un accidente de moto. Santiago había comprado la suya poco tiempo atrás para trabajar haciendo cobranzas y el 11 de diciembre de ese año tuvo un accidente en 13 y 34. Ese día no llevaba casco y sufrió muerte cerebral en el acto.

Dese entonces Cristina convirtió su dolor en acción y se comprometió con la problemática del tránsito, dando charlas y concientizando. Sin embargo, 8 años después considera que nada cambió y la angustia ver a diario situaciones que son una invitación al riesgo. “Como ayer, que iba manejando y crucé a un chico en bicicleta, a contramano y hablando por celular”, relata.

razones de un flagelo

Puestos a analizar las razones detrás de la epidemia de muertes en el tránsito, los especialistas aluden a una multiplicidad de factores.

Hablan de conductores mal preparados, cursos de manejo insuficientes y de una gran laxitud para la entrega de licencias; destacan la falta de una planificación del tránsito y del transporte que favorece el descontrol y los accidentes; cuestionan a la infraestructura vial tanto como a la presencia, en el parque automotor , de vehículos que no están en condiciones técnicas de circular y sostienen que los controles son poco eficaces y escasos.

Pero también apuntan a cuestiones que exceden al campo específico del tránsito, tales como el crecimiento de la intolerancia y de la violencia, presentes en la sociedad y que aparecen en la calle tanto como en otros ámbitos de la vida cotidiana.

El consumo de alcohol o el uso del celular al manejar son otros dos aspectos que incrementan los riesgos y que también destacan los especialistas como frecuentemente asociados a los accidentes.

Desde la Municipalidad, en tanto, se habla de una serie de acciones destinadas a contrarrestar el flagelo, tales como el incremento de los controles y un proyecto para endurecer las multas (ver aparte).

Mientras tanto, quienes trabajan en la contención de familiares de víctimas y en la prevención, se muestran descontentos porque los índices de mortalidad no bajan.

“Corremos detrás de los muertos, pero no hay una política de fondo para dar respuesta, ni controles adecuados, ni campañas eficaces de prevención”, dice Víctor González, de la ONG Estrellas Amarillas,

Según un estudio elaborado por la ONG Corazones Azules, de los 103 muertos que registraron en 2017 (el dato difiere con el de la estadística de este diario porque no incluye al Gran la Plata), 49 se movilizaban en moto al momento de sufrir el accidente fatal, 32 en autos, 16 a pie y 6 en bicicleta.

La ONG también estudió los días en que se producían más accidentes fatales y determinó que son los del fin de semana, sobre todo el domingo (20) (ver gráfico).

Para Daniel Zuccarelli, que es abogado y magister en Seguridad Vial, en la epidemia de muertes por el tránsito “el problema no es normativo, porque las leyes con las que contamos alcanzan. Lo que pasa es que no se cumplen”.

Uno de los aspectos que el especialista considera central en el drama del tránsito es el de las licencias: “hoy se le otorga una licencia a cualquiera. Los exámenes que se toman son inadecuados, los cursos cortos e incompletos si se los compara con los de países desarrollados y no hay examen psicológico, excepto para los profesionales. Muchos conductores ignoran cosas básicas como todo lo que tiene que ver con el manejo defensivo”, opina.

Para Zuccarelli, el crecimiento del parque automotor (hoy hay en La Plata un auto cada 1,8 habitante) coincide con una falta de planificación del tránsito y el transporte. Pero a estos factores se suman otros que tienen que ver con la forma de conducir de los platenses (y los argentinos en general), agrega Zuccarelli:

“La sociedad está alterada y todas las broncas y frustraciones se trasladan al auto. Se observan altos grados de intolerancia y un desprecio por la vida humana alarmantes. Además hay una escala de valores que antepone la comodidad a la seguridad y que provoca que la medida orientada a la seguridad vial sea resistida si afecta a la comodidad”.