Carrió habría dado el visto bueno a la Reforma Previsional del Gobierno

Así se desprende tras una reunión de altos funcionarios. De esta forma el proyecto llegaría "entero" para su tratamiento en Diputados

Luego de los reparos a la reforma jubilatoria impulsada por el Gobierno que ya cuenta con media sanción en la Cámara Alta, Elisa Carrió finalmente dio su aval al proyecto y dio pie para que el desembarco en Diputados para su tratamiento y posterior aprobación llegue tal cual fue presentado por el oficialismo.

Así se desprende de fuentes oficiales luego de la reunión que mantuvieron en las últimas horas en la Casa Rosada los funcionarios de la primera línea del Gobierno como el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el titular del ANSeS, Emiliio Basavilbaso; y los secretarios Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.

El cónclave se desarrolló para disipar las dudas y aunar criterios en torno a la fórmula que prevé la reforma para el cálculo de las jubilaciones y que repercutirá en un aumento menor para los beneficiarios que el que perciben actualmente, punto que en principio había sido resistido por Carrió que, al parecer, terminará dando el visto bueno.

La Reforma Previsional forma parte del paquete de medidas que Macri espera aprobar antes del cierre de 2017 y que junto con la Reforma Laboral causaron el rechazo del arco opositor y encontró oposición incluso dentro de Cambiemos.

"Me consultaron 8 a 10, y el resto me lo escondieron. Y el lío se arma con lo que esconden. Si se asegura un adicional del 4% vamos a votar, si no seguiremos negociando", había advertido la diputada Carrió durante un encuentro con jóvenes del espacio que lidera, la Coalición Cívica.

"El cálculo convenció a todos. Los jubilados van a ganar un 5% por encima de la inflación", fue el argumento que habría terminado de inclinar la decisión de Carrió en favor del proyecto original.