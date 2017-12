Luego de 37 años, la NASA “despertó” a la Voyager de su siesta en el espacio interestelar

Por primera vez en 37 años, la NASA recurrió a los Propulsores para Maniobras de Corrección de Trayectoria (TCM, por sus siglas en inglés) de la Voyager 1, con el objetivo de reorientar la sonda para que su antena apuntara directamente a la Tierra, informó la agencia espacial.

La NASA comparó en un comunicado esta maniobra, que fue llevada a cabo el pasado miércoles, con "arrancar un coche que ha permanecido en el garaje durante décadas", por lo que, según reconoció, no se sabía si los propulsores responderían.

Estos propulsores funcionan lanzando pequeñas llamaradas de fuego, que duran apenas unos milisegundos, que son los que impulsan la sonda y le permiten variar su orientación.

If you tried to start a car that's been sitting for decades, you may not expect it to work. But a set of thrusters aboard the @NASAVoyager 1 spacecraft, which is now in interstellar space, successfully fired up Wednesday after 37 years without use! https://t.co/WkXngWbXBN pic.twitter.com/y7sdXKk3f0