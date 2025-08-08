En La Matanza anulan los cambios en el padrón electoral: los motivos
En La Matanza anulan los cambios en el padrón electoral: los motivos
La Provincia reanuda hoy la paritaria con estatales y docentes, que esperan una oferta salarial
VIDEO. Estudiantes lo ganó de principio a fin: un triunfo más que convincente ante Independiente Rivadavia
VIDEO. Gimnasia golpeó justo y sumó tres puntos vitales ante Godoy Cruz
Día Internacional del Orgasmo Femenino: una reivindicación del derecho de las mujeres a gozar del sexo
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
¡Súper Cartonazo por 4 millones! Los números que salieron hoy en EL DIA
Máximas imperfecciones: los deslices en las monarquías europeas
Mondino durísima con Milei: “O no es muy inteligente o es corrupto”
Sandro, el nieto de Fidel Castro que es influencer y agita las redes en Cuba
Cómo es el plan de la Comuna para relocalizar a los manteros del Parque Saavedra, en medio de la renovación
Justificados reclamos de usuarios al ferrocarril Roca por la terminal en Tolosa
Detuvieron a un joven con el teléfono del estudiante asesinado
Mueren 8 perritos por un incendio en una constructora de Los Hornos
Más de un centenar de científicos del mundo, reunidos en el Planetario
Prestadores de diálisis advierten por una crisis y deudas con el sector
Los números de la suerte del sábado 08 de enero de 2025, según el signo del zodíaco
En medio de sus internas, el PRO enfrenta el dilema de la supervivencia
La CGT marchó con críticas a Milei, pero envió señales de diálogo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
SUERTE NUMERICA: 19-20-55. Buen momento para los trabajos en común y las realizaciones técnicas. Ganancias. Deberá confiar más en los hechos que en la imaginación. No descuide su salud.
SUERTE NUMERICA: 15-02-45. Ganancias de dinero. Buen momento para el trabajo. Reaccione contra su pesimismo. No sea desconfiado.
LE PUEDE INTERESAR
El Gobierno debió "oficializar" el Día del Niño: al final, ¿cuándo es?
SUERTE NUMERICA: 15-02-06. Mantenga sus planes aunque le ocasionen problemas. Un encuentro favorable puede ayudarle a concretar sus planes laborales. Molestias digestivas.
SUERTE NUMERICA: 18-02-21. Sus empresas pueden seguir adelantando pero no contará con entradas de dinero. Contratiempo en su relación de pareja. Viajes.
SUERTE NUMERICA: 41-02-55. Buena jornada para los trabajos manuales. Una tentación amorosa le traerá consecuencias. Hipernerviosidad.
SUERTE NUMERICA: 00-18-90. Cuidado con lo que firma, en las facturas o recibos puede sufrir por el exceso de confianza. Terminan los contratiempos sentimentales. Medite. Malestares.
SUERTE NUMERICA: 11-09-53. En sus quehaceres las ideas e iniciativas están favorecidas por la suerte. En sentimientos espere ver las cosas con más calma. Decisiones importantes. Sea sereno y ordenado.
SUERTE NUMERICA: 14-55-08. Aunque algunos altibajos en sus intereses se demoran no se acobarde y prosiga adelante. No se deje dominar por temores injustificados en amor. Recuperará sus sueños. Cambios.
SUERTE NUMERICA: 15-47-02. Negligencias de otros provocarán situación de apuro en asuntos de papeles. Soportará pequeñas crisis de orden amoroso. Satisfacciones reales. Vida alegre y confortable.
SUERTE NUMERICA: 39-50-22. Tomará decisiones adecuadas, especialmente en lo relativo a actividades personales. La perseveración tendrá su recompensa en cuestiones amorosas. Sueños de fortuna. Rectitud.
SUERTE NUMERICA: 18-40-03. Gozará de una serie de ventajas y realizaciones en el plano monetario. La vida sentimental progresa aunque definirá una situación complicada. Cuidado con el fracaso. Seriedad.
SUERTE NUMERICA: 37-48-09. Persiste el peligro de pleitos y discusiones a propósito de bienes o dinero. Ocasión de estrechar mejor lazos familiares. Armonía inestable. Brillantes condiciones.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí