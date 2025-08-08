Los números de la suerte del sábado 08 de enero de 2025, según el signo del zodíaco

8 de Agosto de 2025 | 00:00 Edición impresa

LEO (Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

SUERTE NUMERICA: 19-20-55. Buen momento para los trabajos en común y las realizaciones técnicas. Ganancias. Deberá confiar más en los hechos que en la imaginación. No descuide su salud.

ARIES (Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

SUERTE NUMERICA: 15-02-45. Ganancias de dinero. Buen momento para el trabajo. Reaccione contra su pesimismo. No sea desconfiado.

TAURO (Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

SUERTE NUMERICA: 15-02-06. Mantenga sus planes aunque le ocasionen problemas. Un encuentro favorable puede ayudarle a concretar sus planes laborales. Molestias digestivas.

GEMINIS (Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

SUERTE NUMERICA: 18-02-21. Sus empresas pueden seguir adelantando pero no contará con entradas de dinero. Contratiempo en su relación de pareja. Viajes.

CANCER (Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

SUERTE NUMERICA: 41-02-55. Buena jornada para los trabajos manuales. Una tentación amorosa le traerá consecuencias. Hipernerviosidad.

VIRGO (Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

SUERTE NUMERICA: 00-18-90. Cuidado con lo que firma, en las facturas o recibos puede sufrir por el exceso de confianza. Terminan los contratiempos sentimentales. Medite. Malestares.

LIBRA (Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

SUERTE NUMERICA: 11-09-53. En sus quehaceres las ideas e iniciativas están favorecidas por la suerte. En sentimientos espere ver las cosas con más calma. Decisiones importantes. Sea sereno y ordenado.

ESCORPIO (Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

SUERTE NUMERICA: 14-55-08. Aunque algunos altibajos en sus intereses se demoran no se acobarde y prosiga adelante. No se deje dominar por temores injustificados en amor. Recuperará sus sueños. Cambios.

SAGITARIO (Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SUERTE NUMERICA: 15-47-02. Negligencias de otros provocarán situación de apuro en asuntos de papeles. Soportará pequeñas crisis de orden amoroso. Satisfacciones reales. Vida alegre y confortable.

CAPRICORNIO (Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

SUERTE NUMERICA: 39-50-22. Tomará decisiones adecuadas, especialmente en lo relativo a actividades personales. La perseveración tendrá su recompensa en cuestiones amorosas. Sueños de fortuna. Rectitud.

ACUARIO (Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

SUERTE NUMERICA: 18-40-03. Gozará de una serie de ventajas y realizaciones en el plano monetario. La vida sentimental progresa aunque definirá una situación complicada. Cuidado con el fracaso. Seriedad.

PISCIS (Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

SUERTE NUMERICA: 37-48-09. Persiste el peligro de pleitos y discusiones a propósito de bienes o dinero. Ocasión de estrechar mejor lazos familiares. Armonía inestable. Brillantes condiciones.