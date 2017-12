Recomiendan no usar pirotecnia y dan consejos para prevenir lesiones

El ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires insiste en que no existe pirotecnia totalmente segura. Y, para evitar que las fiestas terminen en una emergencia, recomienda a la población que tome ciertas medidas de precaución para evitar accidentes, ya que las quemaduras en manos y lesiones en los ojos son los incidentes más frecuentes por uso de cohetes y estos artefactos.

Si bien la forma más segura de pasar las fiestas de Navidad y Fin de año es no arrojar pirotecnia, todos los años en esta época ingresan a las guardias de los hospitales bonaerenses personas que resultaron heridas por manipularla. Por eso es muy importante, al menos, comprar material que tenga autorización del Registro Nacional de Armas y Explosivos (RENAR), la cual debe figurar en el envoltorio del producto.

Es fundamental que los niños no manejen de ninguna manera estos artefactos y que los adultos respeten las instrucciones de uso como: no llevarlos nunca en los bolsillos, encenderlos siempre al aire libre y de a uno a la vez. Es importante que los fuegos de artificio proyectables, como las cañitas voladoras o cohetes no apunten hacia las personas y viviendas, ni encenderse cerca de vehículos o elementos combustibles.

Se recomienda colocar estos productos en lugares aireados, no exponerlos a fuentes de calor, y no tocarlo cuando no haya explotado. En esos casos; hay que mantenerse lejos y apagarlo con abundante agua. La manipulación incorrecta puede ocasionar quemaduras, problemas auditivos y lesiones oculares irreversibles y provocar discapacidades de por vida.

FRENTE A UNA QUEMADURA

En los casos que por usar pirotecnia cae fuego sobre la ropa, se lo debe sofocar envolviendo a la persona con una manta o haciéndolo rodar sobre el suelo. La víctima no debe caminar y mucho menos correr. Luego, se debe lavar la zona lesionada con agua fría para calmar el dolor y colocar hielo envuelto en un lienzo para frenar la acción calórica.

No se deben colocar nunca cremas, pomadas, dentífrico ni ungüentos caseros. Los especialistas de la cartera sanitaria bonaerense aconsejan no cubrir las quemaduras porque los vendajes se adhieren a la piel quemada y pueden profundizar las heridas.

En caso de incidentes con compromiso ocular, no tocarse los ojos. En general, las lesiones por pirotecnia se producen en la córnea, que es esa lámina transparente que se encuentra engarzada, al igual que el vidrio de un reloj, sobre el globo ocular. Cuando se sufre un golpe o una perforación, su transparencia se ve afectada y esto perjudica la visión. Por eso, es fundamental tomar una distancia de los artefactos de pirotecnia.

Ante cualquier accidente de este tipo, se debe concurrir inmediatamente al centro de salud más cercano para evitar daños mayores.