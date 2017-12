Boca comenzó a negociar por un ex volante de Gimnasia que volvería de Europa

El próximo 2 de enero comenzará la pretemporada para Boca y según el presidente del clib, Daniel Angelici, habrá caras nuevas.

Y una de ellas podría ser la de Alan Ruiz, el ex Gimnasia que milita en Portugal pero que a raíz de una mala conducta con el entrenador del Sporting Lisboa, podría pegar la vuelta.

A Guillermo y Gustavo les interesa la posibilidad, y el xeneize podría negociar a partir de un ofrecimiento que hizo su representante Roberto San Juan.

"Hay un acercamiento, pero también existen otros clubes interesados", destacó el empresario.

"Por ahora está ahí Boca ¿Cómo no le gustaría venir a Boca? No tengo evidencia de un jugador que no quiera, es uno de los más grandes, pero también hay otros clubes interesados que se está analizando".

SPORTING NO LO QUIERE EN SUS FILAS

La prensa de Portugal da por hecha la salida del mediocampista luego de protagonizar un encontronazo con el entrenador Jorge Jesús y todos los coletazos que trajo.

El DT del Sporting de Lisboa sacó a Ruiz (24) durante un partido contra Vilaverdense por la Copa de Portugal, y una vez fuera de la cancha, el ex albiazaul se sacó la camiseta y la tiró al piso.

El club sancionó al futbolista y el técnico dijo: "En el club hay reglas que deben ser cumplidas y que Alan Ruiz no cumplió. Él se encuentra desde hoy alejado de los trabajos del equipo principal", lanzó.

Luego de la palabra del entrenador se supo que el club le había impedido al jugador acercarse a las instalaciones donde habitualmente se entrena el equipo.

Tras esto, el futbolista, al conocer que la seguridad estaba atenta a la detección de su auto, publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que se lo ve sobre una Ferrari haciendo un gesto.

SU REPRESENTANTE LO NIEGA

"Alan vendió la Ferrari hace seis meses y salen cosas que no tienen que ver con nada; la realidad es que se busca cambiar el aire", dijo San Juan sobre la situación del volante.

"Lo de la Ferrari es fácil de comprobar con la venta, no sé por qué sale la foto ahora, acá buscamos la salida hace un mes atrás", agregó.