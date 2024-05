“Chocamos acá, había un tren”: el audio del maquinista de la línea San Martín tras el accidente ferroviario

El conductor de la formación de pasajeros que impactó contra una locomotora se comunicó por primera vez con sus compañeros para informar sobre lo sucedido en las vías. Lo hizo a través de un audio, el cual fue enviado vía WhatsApp a los señaleros de campo.

“Control chocamos acá”, comienza diciendo el hombre en el mensaje de 52 segundos que mandó en la mañana de este viernes a los trabajadores del control, quienes son los encargados de enviar las autorizaciones para avanzar por la vía. Este continúa especificando el lugar donde sucedió el episodio: “Nos notificaron en Ocampos y chocamos acá, kilómetro 5 casi. Había un tren”.

En el audio, que es una conversación entre el maquinista del tren y un interlocutor, luego se escucha: “Sí, sí, conductor, ahí me avisó la guarda que viene con el coche vacío. Eso es lo que sé, le estoy llamando a la auxiliar de Palermo que consigue la vía”.

Y concluye: “Ahí el auxiliar de Palermo te había dado la vía para el 53 porque ahí chocó con la liviana. Sí, sí, ahí me dieron la libranza, la 25, no sé si tomaste. Lo llamé varias veces hasta que me la dio y después me consiguió la vía. 9 6 4 tomate precaución, altura kilómetro 5 aproximadamente”.