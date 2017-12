"Mariano entiende que no vamos a hipotecar el club por una caricia a alguien"

El presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, se refirió a la salida de Mariano Soso como entrenador y además a la situación económica del club, que hoy por hoy es la prioridad.

En diálogo con La Redonda, el pope mens sana sotuvo que "confiamos mucho en el trabajo del cuerpo técnico de Mariano, compartíamos mucho en lo que tenía que ver con el cambio del club. Y codo a codo, trabajábamos más tranquilos y por eso a uno lo deja triste la situación".

Pero aseguró que "nos dijimos la verdad como desde el primer día. Puede haber algún cambio, pero nunca una mentira. Le contamos la verdad. No pudimos poner en condiciones las instalaciones en el tiempo que era natural y se lo dijimos, 'no van a estar y van a tardar más, no un año, pero unos meses más'".

Asimismo, agregó que esta es una etapa de "sinceramiento del club, de probar juveniles, apostar a los jugadores que tenemos. Tuvimos que decir que no ante algunos refuerzos, y ese conjunto hace que no siga trabajando con nosotros. Entiendo mucho los motivos y él entiende de que nosotros no vamos a cambiar en esto, no vamos a hipotecar el club para acariciar a alguien. Tenemos que ordenar el club, estamos atrás de un club saneado, y no es el momento para incorporar".

"Estamos siendo prolijos como nunca en el club, por ejemplo hoy todavía le estamos pagando a Vegetti, los sueldos como para que se vaya. A Encina le estamos pagando todavía, y no es la culpa de Soso eso. Pero bueno, el club tiene esas limitaciones que el que se sienta en el banco, tiene que sufrir", añadió.

Más adelante, Pellegrino manifestó que nunca se le puso plazo al proyecto: "No me gustó obviamente como se jugó con Racing, pero no había ningún límite de tiempo, nunca se disucutió ni la cantidad de puntos ni la forma de trabajar".

Más allá de todo esto, y como deseo personal, admitió que le hubiese gustado que el DT continuara: "Me hubiera gustado que se quedara, creo que podía mejorar mucho al plantel. Dedica mucho tiempo, es difícil que a alguien no le vaya bien con tanto trabajo encima".

Respecto a la conferencia de prensa, en la que el técnico estuvo sin compañía, contó: "Nos hubiese encantado hacer la conferencia juntos pero por cuestiones de tiempos no pudimos. Ojalá hoy, mañana o cuando sea, podamos compartir charlas con Mariano".

Y para cerrar el tema, remarcó que la apuesta "no salió bien, pero no es un fracaso".

ACUERDO CON AFA

Por otra parte, y en el sentido del saneamiento del club, el presidente contó que existió un acuerdo con AFA, que permite que el club se saque de encima el 30% de la deuda total que contrajo.

"AFA aceptó una propuesta de quita del 30% de la deuda total de Gimnasia. Entonces no podemos pagarle dos veces más a otro jugador que lo que gana el más pago del plantel. Podemos asegurarle al hincha que el club va a estar saneado. Lo que no podemos asegurar es que se cumpla con el refuerzo que pida un entrenador. La idea es manejarnos con el plantel que tenemos".