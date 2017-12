Secco se niega al ajuste: otorga un aumento de sueldos y un bono de $3.000

Dispuso un 25% de incremento salarial para los trabajadores municipales y pasará a cien agentes a la planta permanente

“La Gobernadora no entiende que yo no tengo necesidad de firmar ningún pacto para que me digan cómo ordenar lo que ya tengo ordenado”. Desafiante, el intendente kirchnerista de Ensenada Mario Secco anunció ayer un aumento salarial del 25%; la entrega de un bono de fin de año de $3.000 y el pase a planta permanente de cien contratados y otras tantas recategorizaciones.

En un contexto de ajuste, en el que desde el gobierno provincial se exige a los intendentes que tomen medidas urgentes para racionalizar el gasto, Secco desafió con sus anuncios a María Eugenia Vidal y no desperdició la oportunidad para defenderse de la causa penal que se le sigue por supuesta coacción agravada por los incidentes que lo tuvieron como protagonista el pasado 14 de diciembre en la Legislatura bonaerense.

“Es una causa inventada para darle el gusto a una gobernadora que me quiere preso porque quisiera que Ensenada no fuese de esta provincia”, disparó Secco en una conferencia de prensa invadida por militantes, empleados del sindicato municipal y concejales.

Con el aumento anunciado y que según explicó regirá a partir del 1º de enero, el sueldo de bolsillo más bajo de un municipal ensenadense por 6 horas de trabajo diarias será de $10.000 mientras que un administrativo categoría 1 percibirá $15.000, indicó el intendente.

MENSAJE A VIDAL

Al respecto, explicó que “en Ensenada se respeta el convenio colectivo de la Provincia pero con 19 conquistas más”.

“Buscamos la manera de compensar la inflación y la devaluación que están lastimando la piel social de los trabajadores”, indicó.

En ese contexto, Secco dijo que en este aumento se invertirán alrededor de $60 millones.

En tanto, al anunciar la entrega de un bono de $3.000 explicó que se hará efectivo junto con los sueldos que se paguen los primeros días de enero.

“Este municipio crece por decisión política y por el empeño que ponen sus trabajadores. Es estas medidas son una forma de agradecerles”, señaló Secco.

Al aludir al pacto que propone el gobierno provincial a los municipios, Secco dijo que “estas medidas las podemos tomar porque hacemos una correcta administración de los recursos y no nos tenemos que someter a ningún ajuste y mucho menos hacia los trabajadores”, señaló el jefe comunal ensenadense enrolado en el ultrakirchnerismo.

Secco anunció además que acordó con el gremio de los municipales el pase a planta permanente de cien trabajadores y la recategorización de otros cien.

En tanto, al referirse a las exigencias de la Gobernadora a los intendentes para que achiquen el gasto, Secco insitió en reclamar la deuda que el Estado bonerense tiene con Ensenada en concepto de tasas por el Astillero y otras dependencias provinciales en territorio ensenadense.

“Que le pague a Ensenada lo que le debe sería el mejor pacto y levantar el bloqueo económico que nos puso porque no nos manda ni un litro de nafta para los patruleros ni un litro de leche para los pibes con hambre”, señaló Secco.