La Liga Amateur Platense no aceptó la afiliación de nuevos clubes para el 2018

En la última reunión del año del Comité Ejecutivo de la Liga Amateur Platense, celebrada el miércoles por la noche, se resolvieron varios temas que tienen que ver con la planificación de los próximos campeonatos, como así también las fechas de los sorteos de los diversos torneos y el fichaje de jugadores, entre otras cuestiones. Pero el punto fuerte del cónclave fue la “negativa” de la Liga de aceptar clubes nuevos para el año que viene. Por lo tanto, 5 de Mayo, de Ensenada (segunda vez que queda afuera), como Ateneo Popular, no tuvieron el “okey” de los popes liguistas, y en consecuencia, no van a integrar el calendario para 2018. Asimismo, desde la liga se informó que a partir del año que viene, se abrirá un torneo para clubes adherentes para todas las divisiones juveniles y para aquellos clubes que tengan cancha de once.

Por otra parte, quedó estipulado que el inicio del Apertura 2018 de mayores será el 17 de marzo para los varones y el 24 para las mujeres. El formato de ascensos y descensos se mantuvo y continuará siendo el mismo respecto de los últimos años. Este es el calendario para el 2018:

• 1º/2, Comienzo de los fichajes.

• 7/2 Presentación de nota para el Torneo de Campeones (comienza el 17/2).

• 9/2 Reunión de la mesa de la B para elegir representantes.

• 9/2 Presentación del femenino para cancha de 11, cancha de 7 y Sub 17.

• 14/2 Reunión del Comité Ejecutivo.

• 23/2 Sorteo de fixture único y femenino.

• 15/3 Presentación de lista de buena fe.

• 23/3 Cierre del libro de pases interligas, interclubes y jugadores libres.