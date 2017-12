Fin de año sale mal: dos heridos en un show de fuegos artificiales en Australia

Los fuegos artificiales por el festejo de fin de año en Nueva Gales del Sur, en Australia, estaban listos y miles de personas se disponían a apreciar el espectáculo desde la playa.

Sin embargo, la enorme cantidad de pirotecnia que debía ser lanzada durante 15 minutos fue detonada en pocos segundos, lo que dejó un saldo de dos heridos y obligó que se evacuara rápidamente la zona.

Reports of no serious injuries at #Terrigal fireworks after barge caught alight. Plenty of terrified kids #NYE pic.twitter.com/IyQVb6j7mN

Quienes sufrieron las heridas fueron dos operarios de fuegos artificiales, que afortunadamente no corren peligro de vida pero sufrieron algunas quemaduras en su cuerpo.

'Didn't look like part of the show': Two injured, thousands evacuated after barge carrying fireworks catches fire off #Terrigal beach https://t.co/kKaaVMvKWr pic.twitter.com/y7xd8GJ7Hy