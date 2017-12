Venezuela llegó a 2.700 % de inflación y faltan alimentos

El régimen de Nicolás Maduro suma malas noticias. Sólo en diciembre el costo de vida se disparó 81% en diciembre. No entregan las canastas a precios subsidiados

CARACAS

Venezuela sigue rompiendo récords negativos y cerrará 2017 con una inflación acumulada superior al 2.735 %, según cálculos publicados ayer por la firma de consultoría financiera Ecoanalítica, que registró en diciembre de este mes una inflación mensual del 81 %.

Mientras tanto, en los últimos días se registraron incidentes con la población que protestaba tanto por la carestía de la vida como por la escasez de alimentos y otros insumos básicos como el gas o el agua potable.

Según recuerda el director de Ecoanalítica, el economista Asdrúbal Oliveros, la inflación acumulada de 2016 fue de un 525 %.

SIN DATOS OFICIALES

El Gobierno y el Banco Central venezolanos no publican datos sobre la inflación u otros indicadores económicos desde 2015, por lo que son consultoras privadas como Ecoanalítica o Econométrica las que miden estos fenómenos, de los que también ofrece cálculos el Parlamento, único poder del Estado en manos de la oposición.

Según datos de estas fuentes, Venezuela entró técnicamente en hiperinflación hace semanas, al superar el costo de vida el 50 % mensual en un informe presentado ante la Comisión de Valores de EE.UU., requerido para poder comercializar bonos en ese país y publicado en diciembre por esta institución estadounidense, el Gobierno chavista estima la caída del PBI en 2016 en un 16,5 %, y admite una inflación acumulada del 274.4% para ese año.

Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Venezuela es el único país del mundo que cerrará 2017 con una inflación anual de cuatro cifras.

Las causas canónicas de la hiperinflación son la inyección descontrolada de dinero base en el sistema y la caída de la producción de bienes, que llevan a un desequilibrio entre la abundancia de dinero y la escasez de oferta de productos.

Desde su llegada al poder en 1999, los gobiernos chavistas han subido el salario mínimo más de 40 veces, mientras miles de empresas eran nacionalizadas o cerraban sus puertas.

Solo en la semana que va del 15 al 22 de diciembre, el Banco Central aumentó la base monetaria en un 24,15 %. El Gobierno venezolano habla de una “inflación inducida” por los Estados Unidos, el sistema financiero internacional, la oposición y algunos empresarios y comerciantes locales a quienes acusa de “especulación”.

PROTESTAS

En tanto, las protestas por la escasez y la carestía de alimentos y por la falta de gas doméstico y agua se extendieron por varios días en Caracas y otras ciudades del país, de acuerdo con información de medios locales.

“Estamos protestando aquí por todo, por la salud, por la comida, estamos protestando porque no hay transporte, estamos protestando porque no hay seguridad social, estamos protestando por todo lo que el ser humano, la persona, necesita para vivir en un país normal”, dijo Marbelys Arias, una vecina de 34 años del oeste de Caracas.

Arias es una de las decenas de personas que salieron a cortar la calle en esta parte de la capital, que ya vivió manifestaciones y saqueos en otros puntos en medio del malestar por el incumplimiento por parte del Gobierno de entregar los tradicionales perniles de Navidad a precios subsidiados.

“No solamente por un pernil ni una bolsa del CLAP (comida subsidiada). Estamos protestando por nuestras necesidades físicas, sociales, económicas”, agregó Arias.

Grupos de colectivos (grupos de civiles a veces armados que apoyan al Gobierno chavista) se presentaron en el lugar de la protesta para tratar de calmar a los manifestantes hablando con ellos.

“Los niños se desmayan. Los niños no pueden ir al colegio, van un día sí, un día no. (...) Pierden horas de clase, pierden días de clase, meses de clase porque no tienen una buena alimentación. No tienen proteínas porque el pollo está por las nubes, la carne está por las nubes, la harina está por las nubes”, dijo Arias.

La joven, que se quejó también de la falta de medicinas y de las carencias en los hospitales agregó: “Demasiado el pueblo está callado, demasiado el pueblo ha aguantado el hambre, ha aguantado desidia, las enfermedades”.

“Yo estoy aquí porque no tenemos comida. Tenemos más de tres meses que no nos llega la caja (de comida subsidiada del CLAP), y ya basta, ya está bueno, nosotros tenemos hambre, hambre”, dijo a Efe Irma Peña, de 55 años y residente en la Cota 905, otra zona del oeste de Caracas.

Millones de familias dependen de las cajas y bolsas de comida subsidiada que reparte el Gobierno ante la explosión de precios y la caída del poder adquisitivo en Venezuela. (AP, EFE y TÉLAM)