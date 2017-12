Alfonsín: “La UCR es un convidado de piedra en el Gobierno”

| Publicado en Edición Impresa

Ricardo Alfonsín transita los últimos días como diputado nacional. Y desde hace un tiempo viene marcando diferencias con diversas decisiones que adoptó la administración de Cambiemos. Con ese mismo tono crítico, afirmó ayer que el radicalismo “es un convidado de piedra en el Gobierno” del que forma parte como integrante de Cambiemos.

Alfonsín estuvo ayer en La Plata donde brindó una charla en el Instituto de Estudios Políticos Económicos y Sociales (IEPES), y durante una visita a EL DIA volvió a cuestionar el rol de su partido en la alianza gobernante. “El primer error del partio es no cumplir con lo que prometió. En Gualeguaychú dijimos que íbamos a tratar de usar todos los recusos del partido para influir en las decisiones y evitar que se cometan errores, además de asegurarnos que no íbamos a acompañar decisiones que no creyéreamos que eran buenas para el país. Pero de eso nada hicimos. Estamos como convidados de piedra y como si el acuerdo fuera entre partidos que pensamos exactamente lo mismo cuando en realidad se trataba de un acuerdo plural que reune fuerzas que en circunstancias normales deberían competir entre sí. Era previsile que surgieran discrepancias y era natural que esto se saldara con diálogo. Pero nada de esto hizo la UCR”, indicó.

“El radicalismo ha renunciado a hacerse escuchar y ha actuado como si pensáramos exactamente lo mismo. Hemos estado apoyando cosas que hace dos años decíamos que no había que hacer”, disparó.

Además, Alfonsín alertó: “El Gobierno conserva el crédito de la sociedad y las elecciones lo demostraron. Pero hay que tener cuidado porque hacia adelante va a ser más difícil la cosa, la sociedad se va a poner más exigente a reclamar más resultados de hacia dónde vamos y quiénes serán los que tienen que hacer el esfuerzo mayor para llegar hacia donde nos quieren llevar”.

Finalmente, y sobre la reforma jubilatoria, afirmó que la UCR “no se hubiera atrevido a avanzar con esto”. Y añadió: “Se han avalado decisiones que representan lo contrario de lo que pensamos. Están cargando sobre los jubilados un esfuerzo muy grande. Al gobierno anterior le decíamos que era muy baja la mínima, y ahora vamos a aprobar una fórmula que no sólo significa no aumentar el poder adquisitivo sino que se corre el riesto de que los jubilados ni siquiera puedan conservar ese poder de compra. Si me tocara estar, no votaría esa reforma”.