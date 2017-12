Shakira crisis total

La cantante lucha por sostener su pareja y pasará por el quirófano para no perder la voz

Cuando las malas vienen, lo sabe cualquiera, vienen todas juntas: y así le ocurrió también a Shakira, dueña de una vida idílica, exitosa y llena de amor, que de repente, en cuestión de semanas, amenaza con desmoronarse.

La colombiana lleva un par de meses navegando rumores de profunda crisis con Gerard Piqué, su pareja y defensor del Barcelona, y en el peor de los momentos comenzaron los problemas de salud para la artista. Al principio parecía un tema moderado, pero cuando Shakira suspendió el inicio de su gira de promoción de su nuevo material, “El Dorado”, que iba a tener lugar en 2018, se volvió evidente que era grave.

“En todos los años que llevo cantando, jamás me encontré en una situación similar. Por ello y con gran pesar debo anunciarles que me veo en la obligación de postergar mi gira europea hasta el 2018, para permitirle a mi cuerpo algunas semanas necesarias y dedicadas a mi recuperación total”, afirmaba Shakira en las redes, donde contaba que “la pesadilla continúa y actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación . A mis fans y amigos. Estos últimos cinco meses los he dedicado a la preparación. Sin embargo, justo días antes de empezar mis primeros conciertos, he tenido que vivir los momentos más duros de mi carrera. Los médicos detectaron que se había producido una hemorragia en mi cuerda vocal derecha”.

El problema es tan grave que la colombiana podría perder la voz. Por eso, la ídola latina decidió visitar al “mejor cirujano del mundo” en busca de una salida que le permita continuar con su vida de cantante: la mamá de Milan y Sasha visitó, de acuerdo a la revista Lecturas, la semana pasada al cirujano laringólogo Steven M. Zeitels, conocido por haber operado a importantes figuras de la música como Adele, Lionel Richie, Steven Tyler o Sam Smith. La fecha de la cirugía todavía no está confirmada, aunque se estima que tras su paso por el quirófano la colombiana tendrá que pasar tres semanas en silencio, y 45 días en reposo.

LA COMENZÓN DEL SÉPTIMO AÑO

Lo curioso es que a la consulta con el doctor la acompañó su hermano, y no su pareja. Seguro, Piqué tiene compromisos futbolísticos con el Barcelona, pero dado que no se trata de un problema de salud menor, la ausencia del jugador alimentó los fuertes rumores de crisis que hace rato acechan a la pareja en su séptimo año, el de la “comezón”.

Las versiones nacieron en Barcelona: un medio de la ciudad catalana informó hace un mes que las cosas estaban tan mal que incluso Piqué ya se había comprado otra casa y vivía allí, mientras la pareja intentaba rescatar el amor. Una semana más tarde, la pareja fue vista peleando en un restorán: el “fuerte encontronazo” se dio “delante de sus hijos” además de numerosos testigos, luego de que, alimentando suspicacias, ambos llegaran por separado al lugar. Y Shakira, además, vistiendo ropa deportiva.

Piqué llegó al restorán con sus hijos Milan y Sasha, la cantante lo recibió de mala gana y todo terminó en una fuerte discusión donde el futbolista habría tomado de la muñeca a la cantante para forzarla a entrar al restorán.

Y la tensión continuó en la mesa, dicen los testigos. Shakira no comió y “rompió a llorar en un determinado momento, y le confesó al futbolista su frustración por las continuas tardanzas y malas caras”. La pareja habría abandonado el local por separado.

La tensión entre ambos creció tanto en los últimos tiempos que ya desmiente ciertos posteos en redes sociales y otras manifestaciones públicas que la parejita realizó en los últimos tiempos intentando minimizar las versiones de crisis. Incluso, esas mismas manifestaciones 2.0 se volvieron escasas en el último tiempo, hasta desaparecer por completo en la última semana.

Todo, coincidiendo con la última noticia que estalló en Barcelona: la revista deportiva “Don Balón” reveló ayer que Piqué fue visto en un boliche, “rodeado de mujeres”. “El central se perdió el partido del Barça ante Valencia, por lo que decidió no perder el tiempo y recordar viejos tiempos”, escribe picante la publicación, que revela que según testigos Gerard habría estado hasta las 4 y media de la mañana, “muy alegre” y rodeado de “chicas al acecho”.

La crisis parece irreversible. Y justo en uno de los momentos más delicados de la vida profesional de Shak. Pobre...

En el peor momento para su pareja, surgieron los problemas de salud