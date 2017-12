Un ex delantero pincha, entre los pedidos de Gallardo para reforzar River

En River ya están diagramando el equipo para 2018 y Marcelo Gallardo elevó a la comisión directiva los nombres de algunos de los futbolistas que pretende como refuerzos.

Uno de los sectores en los que el DT está más interesado es el ataque y hay tres nombres apuntados por el Muñeco: uno de ellos ex jugador de Estudiantes.

Por lo que ha trascendido ya hubo sondeos por los futbolistas en cuestión.

Se trata de Silvio Romero, delantero cordobés de 29 años que ya no tendría lugar en el América de México, Guido Carrillo, atacante surgido en Estudiantes, de 26 años, actualmente suplente en el Mónaco y el ex racinguista Luciano Vietto que no juega muy asiduamente en el Atlético de Madrid.

Seguramente las próximas horas comenzarán a arrojar mayores certidumbres sobre estas iniciativas de Gallardo tendientes a apuntalar el trabajo ofensivo de su equipo para la próxima temporada.