Sofía Savoy, la hermosa bailarina de ShowMatch

Es entrerriana y tiene 23 años. Nació y se crió en Paraná, y de muy joven empezó a trabajar como modelo. Fue finalista de La argentina más linda en 2012 y estuvo en Soñando por cantar.

En 2014 se presentó al casting para integrar el elenco de bailarinas del programa de Marcelo Tinelli, y quedó seleccionada. Sin embargo, los problemas de salud de su madre la llevaron de vuelta a su ciudad, no pudiendo continuar en el programa.

La situación mejoró, volvió a presentarse al casting y nuevamente quedó seleccionada. "Soy una chica de perfil bajo, no me gusta armar puterío. ¡Ni sirvo para eso! Hago mi trabajo y listo", comentó, además de decir que "Lo que más me elogian los hombres es la sonrisa, siempre intento sonreír".