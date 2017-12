Macri dijo que Cristina "tiene que someterse a la Justicia y dar explicaciones"

El presidente Mauricio Macri consideró que la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner "tiene que someterse a la Justicia" y que "los jueces decidirán" sobre su situación, porque "el Presidente no tiene por qué meterse en eso", según declaró en una entrevista que le realizó la cadena CNN.

"Tiene que rendir cuentas ante la Justicia, tiene muchas denuncias. Tiene que someterse a la Justicia, dar las explicaciones y los jueces decidirán. El Presidente no tiene por qué meterse en eso", señaló Macri en un tramo de la entrevista, realizada antes de que el juez Claudio Bonadio pidiera el desafuero y la prisión preventiva de la ex presidenta.

En un adelanto de la charla que Macri mantuvo a principios de esta semana con el periodista Marcelo Longobardi, y que se difundirá completa mañana por la noche, el primer mandatario afirmó: "Me han venido a preguntar si tenía un acuerdo de impunidad con la ex presidenta. Les deben estar repartiendo algún tipo de pastilla que les cae mal (a los periodistas que le consultaron eso). No pude ponerme de acuerdo ni en la transferencia de los atributos".

El diálogo transitó por distintos temas. En un pasaje, el entrevistador le consultó a jefe de estado si piensa que al fiscal Alberto Nisman lo mataron. "La verdad que a esta altura, sí. La última pericia que tenemos dice eso", respondió el Presidente.