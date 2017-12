Con diferencias en materia de subsidios a alimentos delibera en Buenos Aires la OMC

La Organización Mundial de Comercio está integrada por 164 naciones. No esperan resultados significativos. Vendrán 3 presidentes.

Mañana, el presidente Mauricio Macri, inaugurará en el Centro de Exposiciones de Buenos Aires, la XI Conferencia Ministerial (MC11) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que reunirá a 4.000 representantes de gobierno de los 164 miembros de la entidad, unos 400 periodistas y miembros de unas 260 ONGs.

En la jornada inaugural se espera la presencia de los presidentes de Uruguay, Tabaré Vázquez; de Brasil, Michel Temer y de Paraguay, Horacio Cartes.

Las deliberaciones propiamente dichas comenzarán el lunes y se desarrollarán en el Hotel Hilton.

Están inscriptos representantes de alrededor de 260 ONGs. El gobierno argentino había prohibido el ingreso de 63 organizaciones por haber manifestado su intención de provocar actos violentos, pero una revisión de este rechazo determinó que serán 50 las que no podrán participar.

Los acuerdos que se perfilaban para la XI Conferencia Ministerial (MC11) de la Organización Mundial de Comercio (OMC) se desdibujaron poco antes de su comienzo, el próximo lunes, en Buenos Aires, y las diferencias entre sus miembros ponen en riesgo, inclusive, que la reunión, máxima instancia de decisión de la entidad multilateral, no cuente con una declaración final de consenso.

DIFERENCIAS CON SUBSIDIOS A ALIMENTOS Y PESCA

Tras el éxito de las anteriores ministeriales, en Bali (2013) y Nairobi (2015), los miembros de la OMC enhebraron desde entonces trabajosas negociaciones en la sede de Ginebra para que en la cita de Buenos Aires se concretaran acuerdos multilaterales para eliminar los subsidios a la pesca, a las existencias públicas de alimentos, y al algodón, entre los temas que se encaminaban al consenso.

Hasta noviembre, un acuerdo para eliminar los subsidios a la pesca ilegal, no declarada, no reglamentada, y a la sobrepesca, estaba cerca de la meta, pero el impulso comenzó a diluirse hasta prevalecer hoy diferencias en torno a definir qué es subvención, y qué no, en función de los intereses de algunas potencias pesqueras, como China.

La MC11 también era el deadline para resolver las distorsiones al comercio que generan los subsidios a las compras de alimentos para distribuirlos a las poblaciones más necesitadas por parte de los gobiernos de los países en desarrollo.

La cuestión forma parte del pilar Agricultura, en el que las llamadas ayudas domésticas, o subsidios directos a la producción agrícola, son el punto álgido de controversia para la mayoría de los miembros, con posiciones muy divergentes.

A mediados de año, la Unión Europea y Brasil presentaron una propuesta que engloba tanto las existencias públicas, como las ayudas domésticas y la reducción de los subsidios al algodón, entre los temas agrícolas. No obstante, los negociadores no pudieron aún unificar la infinidad de propuestas sobre el tema agrícola.

El resto de la agenda para la MC11 incluye medidas sanitarias y fitosanitarias, comercio electrónico, regulación interna de los servicios, y facilitación de las inversiones.