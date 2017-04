Comida chatarra, la principal causa del “efecto engordadero”

Médicos nutricionistas ya lo denominan de esa manera. El impacto sobre la obesidad

La elevada ingesta de productos industriales y ultraprocesados, lo que se conoce como la “comida chatarra” que se vende en las cadenas del tipo McDonalds, constituye la principal causa de lo que los especialistas ya comienzan a denominar como el “efecto engordadero”.

Un efecto que trae de la mano no solo el aumento de la obesidad, sino también de males como la diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares, entre otras no transmisibles.

“Hemos pasado del ‘efecto invernadero’ al ‘efecto engordadero’ porque somos cautivos. Es muy difícil alimentarse distinto cuando el modelo alimentario nos impregna, nos persigue y se refuerza con mala información”, sostiene por ejemplo el médico nutricionista Julio Montero, asesor científico del Centro de Asistencia, Docencia e Investigación de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos de la Alimentación (SAOTA).

En Argentina, se consumen 185 kilos de productos ultraprocesados por habitante por año, según los últimos datos difundidos por la OPS/OMS, mientras Montero precisó que cada persona ingiere anualmente un promedio de 18 kilos de galletitas con carbohidratos y grasas agregadas, además de aditivos.

“Esta combinación de grasas no se encuentra en ningún producto de la naturaleza, por lo que su consumo no está contemplado en nuestros genes, además de que los aditivos no tienen ninguna función nutricional”, señaló el especialista.

“Lo que somos, lo que los médicos llamamos el fenotipo, es el producto de la interacción entre los genes y el ambiente. Hoy sabemos que hay cada vez más obesidad, diabetes, cáncer, alzheimer y otras muchas enfermedades no transmisibles, es decir, que no se contagian. Estas enfermedades, y respuestas inadecuadas en el organismo, no pueden ser atribuidas a cambios genéticos, ya que según estudios de especialistas, la posibilidad de que haya cambios genéticos en 2.000 años es del 0,005%, mientras que los cambios ambientales son evidentes”.

El especialista describió que “en los últimos 200 años, con la revolución tecnológica e industrial, se produjo una modificación tremenda de la alimentación. Pasó de una alimentación natural en base a tejidos orgánicos a los productos industriales ultraprocesados a los cuales nuestros genes no están acostumbrados”.

Por su parte, Sebastián Laspiur, consultor sobre Enfermedades no Transmisibles de la OPS/OMS, advirtió que “el origen causal de la obesidad es el consumo de productos ultraprocesados. Ya se habla de que la obesidad es una ‘epidemia comercial’, con influencias muy claras del mercado para el consumo de productos ricos en azúcar, grasas, sal, y muy adictivos”.