Macri y los Panamá Papers: "desde el primer día dije que no había ningún delito"

Tras la resolución del juez Sebastián Casanello, el Presidente lamentó que "duren tanto tiempo los procesos en la Justicia"

El presidente Mauricio Macri celebró que el juez Sebastián Casanello dejara de investigarlo en la causa conocida como Panamá Papers y destacó que "desde el primer día" había dicho que "no había ningún delito" en lo que se le "endilgaba" sobre sociedades off shore no declaradas.

No obstante, en una conferencia de prensa brindada en Entre Ríos, reclamó que la Justicia actúe "más rápido" al considerar que los "procesos tardan mucho" y manifestó que se debe poner el foco desde los tribunales en "los comportamientos mafiosos" para que se termine con "la impunidad".

"En lo que hace al juez Casanello, yo desde el primer día dije que no había ningún delito en lo que se me endilgaba, que no tenía vínculos comerciales con esas sociedades, que no había sido accionista, que no había recibido ningún ingreso de esas sociedades, con lo cual no tenía que haberlas declarado, por lo que no hubo declaración maliciosa ni lavado de dinero. Me alero que se haya terminado", enfatizó Macri.