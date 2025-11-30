Los números de la suerte del domingo 30 de febrero de 2025, según el signo del zodíaco

Aumenta la nafta desde mañana: el impacto de la suba en la Región y cuánto costará llenar un tanque
Aumenta la nafta desde mañana: el impacto de la suba en la Región y cuánto costará llenar un tanque
Cuándo asumirá Anacleto en Gimnasia y quienes son los nombres que integrarán la nueva CD
Cayó "El Rengo" y su cómplice tras robar una moto en Ensenada
El cuádruple femicidio de La Plata que conmocionó el país: comienzo el juicio al remisero, acusado de mentir
Boca no la pasaba bien en el arranque, pero apareció Ayrton Costa: vence 1 a 0 a Argentinos
Más calor que lo normal en la Costa Atlántica este verano: el pronóstico del SMN
La venta de autos 0km se desplomó en noviembre a nivel mensual e interanual: el top ten de más vendidos
¿Buscás trabajo en La Plata? Accedé GRATIS a las ofertas publicadas esta semana en EL DIA
Renault deja de fabricar en Argentina tres autos que marcaron más de dos décadas
Fórmula 1: Colapinto finalizó decimocuarto en el GP de Qatar
Impactante vuelco en La Plata: un auto chocó contra un árbol y terminó de costado en plena avenida 60
Dolor el rock local: quién era el músico platense que murió tocando en vivo
Messi agranda su leyenda: nuevo título y récord de asistencias
Nuevo juez para un juzgado vacante: pliego enviado al Concejo de La Plata
La agenda deportiva del domingo llena el calendario de "finales": partidos, horarios y TV
Los niveles de ruido en el centro de La Plata, muy por encima de lo saludable
El 8,9% de los locales comerciales de La Plata están cerrados o vacíos
Macri volvió a apuntar contra Tapia en medio del escándalo en la AFA
La expansión del parque de motos y cómo reconfigura la vida urbana en La Plata
Una mañana con Saru, una de las golden que visitan el Hospital de Niños
Las tensiones entre Villarruel y Bullrich: un anticipo del "clima" en el nuevo Congreso
Abel Pintos se sentó en la mesa de Mirtha y su confesión sorprendió a todos
SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)
Farmacéuticos bonaerenses llaman a reforzar la confianza en las vacunas y combatir la desinformación
Identificaron a una nueva especie de sapo cornudo
SUERTE NUMERICA: 50-25-29. Si en alguna ocasión en el pasado hizo inversiones, más adelante le rendirán beneficios. Dedique más comprensión, generosidad y paciencia a los suyos.
ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)
SUERTE NUMERICA: 14-07-88. Surgirá una buena perspectiva para impulsar finanzas. Múltiples satisfacciones en el amor. Acepte invitaciones.
TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)
SUERTE NUMERICA: 18-56-48. Tendencia a que sus esfuerzos personales no den el resultado monetario esperado. Experiencias nuevas en el amor y en la relación con el otro sexo. Evite celos.
GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)
SUERTE NUMERICA: 32-14-56. Un importante asunto de dinero se determinará brindándole grandes satisfacciones. Los proyectos concebidos en el amor le harán vivir estupendos momentos.
CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)
SUERTE NUMERICA: 00-01-24. Este día sera sumamente negativo en negocios y todo lo que atañe a los trabajos. Los pasos que dé en amor servirán para sus ambiciones de felicidad. No sea rencoroso.
LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)
SUERTE NUMERICA: 13-72-86. Actúe con mucha serenidad en ciertos problemas vinculados con documentos que representan deudas. Armonías y satisfacciones en el amor.
VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)
SUERTE NUMERICA: 16-02-17. Todo esfuerzo debe concentrarse en fomentar y lograr la estabilidad económica. En el amor, sea tenaz. Encontrará solución un problema.
LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)
SUERTE NUMERICA: 13-67-74. Hechos singulares en el día de hoy. Todo puede ser motivo de ganancias inesperadas. Obre sin obsesionarse por los problemas de pareja.
ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)
SUERTE NUMERICA: 24-08-68. Lucimiento en su vida laboral. Estupendas perspectivas económicas e intelectuales. No deje que su mente calculadora le impida reconocer las cualidades de su pareja.
CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)
SUERTE NUMERICA: 19-32-01. Por ahora evite grandes gastos y compromisos a grandes plazos. En el terreno del amor, encontrará simpatías y nuevos conocimientos. No malgaste el dinero.
ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)
SUERTE NUMERICA: 16-23-01. Hay peligro de estancamiento económico y de sus proyectos. No se altere. Existe protección por parte de su pareja. Actúe con tranquilidad.
PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)
SUERTE NUMERICA: 87-02-51. Su rendimiento le producirá grandes beneficios, época floreciente para los cambios. Cuide el amor como si fuera un cristal. En el deporte, alcanzará las metas prefijadas.
