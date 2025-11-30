Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General

Los números de la suerte del domingo 30 de febrero de 2025, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del domingo 30 de febrero de 2025, según el signo del zodíaco
30 de Noviembre de 2025 | 00:01
Edición impresa

Escuchar esta nota

 

SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SAGITARIO (Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

LE PUEDE INTERESAR

Farmacéuticos bonaerenses llaman a reforzar la confianza en las vacunas y combatir la desinformación

LE PUEDE INTERESAR

Identificaron a una nueva especie de sapo cornudo

SUERTE NUMERICA: 50-25-29. Si en alguna ocasión en el pasado hizo inversiones, más adelante le rendirán beneficios. Dedique más comprensión, generosidad y paciencia a los suyos.

 

ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

ARIES (Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

SUERTE NUMERICA: 14-07-88. Surgirá una buena perspectiva para impulsar finanzas. Múltiples satisfacciones en el amor. Acepte invitaciones.

 

TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

TAURO (Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

SUERTE NUMERICA: 18-56-48. Tendencia a que sus esfuerzos personales no den el resultado monetario esperado. Experiencias nuevas en el amor y en la relación con el otro sexo. Evite celos.

 

GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

GEMINIS (Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

SUERTE NUMERICA: 32-14-56. Un importante asunto de dinero se determinará brindándole grandes satisfacciones. Los proyectos concebidos en el amor le harán vivir estupendos momentos.

 

CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

CANCER (Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

SUERTE NUMERICA: 00-01-24. Este día sera sumamente negativo en negocios y todo lo que atañe a los trabajos. Los pasos que dé en amor servirán para sus ambiciones de felicidad. No sea rencoroso.

 

LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

LEO (Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

SUERTE NUMERICA: 13-72-86. Actúe con mucha serenidad en ciertos problemas vinculados con documentos que representan deudas. Armonías y satisfacciones en el amor.

 

VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

VIRGO (Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

SUERTE NUMERICA: 16-02-17. Todo esfuerzo debe concentrarse en fomentar y lograr la estabilidad económica. En el amor, sea tenaz. Encontrará solución un problema.

 

LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

LIBRA (Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

SUERTE NUMERICA: 13-67-74. Hechos singulares en el día de hoy. Todo puede ser motivo de ganancias inesperadas. Obre sin obsesionarse por los problemas de pareja.

 

ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

ESCORPIO (Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

SUERTE NUMERICA: 24-08-68. Lucimiento en su vida laboral. Estupendas perspectivas económicas e intelectuales. No deje que su mente calculadora le impida reconocer las cualidades de su pareja.

 

CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

CAPRICORNIO (Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

SUERTE NUMERICA: 19-32-01. Por ahora evite grandes gastos y compromisos a grandes plazos. En el terreno del amor, encontrará simpatías y nuevos conocimientos. No malgaste el dinero.

 

ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

ACUARIO (Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

SUERTE NUMERICA: 16-23-01. Hay peligro de estancamiento económico y de sus proyectos. No se altere. Existe protección por parte de su pareja. Actúe con tranquilidad.

 

PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

PISCIS (Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

SUERTE NUMERICA: 87-02-51. Su rendimiento le producirá grandes beneficios, época floreciente para los cambios. Cuide el amor como si fuera un cristal. En el deporte, alcanzará las metas prefijadas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales

Cuándo asumirá Anacleto en Gimnasia y quienes son los nombres que integrarán la nueva CD

Dolor el rock local: quién era el músico platense que murió tocando en vivo

El Pincha espera rival: ¿habrá clásico platense en semis?

Una mañana con Saru, una de las golden que visitan el Hospital de Niños

El cuádruple femicidio de La Plata que conmocionó el país: comienzo el juicio al remisero, acusado de mentir

Citas, amor y sexo: después del medio siglo de vida

Los niveles de ruido en el centro de La Plata, muy por encima de lo saludable
+ Leidas

Arrasó Anacleto: es el nuevo presidente tripero

VIDEO.- Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes de La Plata

Fórmula 1: Colapinto finalizó decimocuarto en el GP de Qatar

Barracas Central no puede jugar la Copa Sudamericana: el requisito que lo deja afuera

Apoyado en su oficio de equipo duro, ratificó que la ambición es otro título

Diez consejos para salir a comprar casa o departamento

Cuándo asumirá Anacleto en Gimnasia y quienes son los nombres que integrarán la nueva CD
Últimas noticias de Información General

Más calor que lo normal en la Costa Atlántica este verano: el pronóstico del SMN

Renault deja de fabricar en Argentina tres autos que marcaron más de dos décadas

Farmacéuticos bonaerenses llaman a reforzar la confianza en las vacunas y combatir la desinformación

Identificaron a una nueva especie de sapo cornudo
Espectáculos
La China Suárez e Icardi celebraron un año juntos y despertaron rumores de compromiso
Abel Pintos se sentó en la mesa de Mirtha y su confesión sorprendió a todos
Misión cuarteto: La Mona le sacó lustre al Único
Diciembre en la tevé: las Fiestas llegan con regalos para todos en la pantalla chica
Casas, cuentas y secretos: los 100 millones de dólares de Anderson y Demichelis
Policiales
Trágica fiesta de egresados: apuñalaron y mataron a un joven
Cayó "El Rengo" y su cómplice tras robar una moto en Ensenada
El cuádruple femicidio de La Plata que conmocionó el país: comienzo el juicio al remisero, acusado de mentir
Profundizan la causa contra un policía de la Vial
Impactante vuelco en La Plata: un auto chocó contra un árbol y terminó de costado en plena avenida 60
La Ciudad
Aumenta la nafta desde mañana: el impacto de la suba en la Región y cuánto costará llenar un tanque
Nuevo juez para un juzgado vacante: pliego enviado al Concejo de La Plata
Peligro en Arturo Seguí: un poste de luz cedió y quedó inclinado sobre una vivienda
Los números de hoy domingo del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea
Domingo inestable en La Plata: cielo nublado y probabilidad de lluvias durante toda la jornada
Deportes
Boca no la pasaba bien en el arranque, pero apareció Ayrton Costa: vence 1 a 0 a Argentinos
Destrozaron una estatua de Messi en Mar del Plata
Fórmula 1: Colapinto finalizó decimocuarto en el GP de Qatar
El Pincha espera rival: ¿habrá clásico platense en semis?
Cuándo asumirá Anacleto en Gimnasia y quienes son los nombres que integrarán la nueva CD

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla