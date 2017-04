Una jueza de línea provoca revuelo en el fútbol brasileño  

Una jueza de línea ha provocado un gran revuelo en el fútbol brasileño a partir de la vestimenta que utiliza.

Se trata de Denise Bueno quien, luego de haber sido expulsada de la versión brasileña de "Gran Hermano" y ganar espacio en el modelaje, ha decidido incursionar en el mundo del fútbol.

Luego de realizar el curso de árbitro, hace pocos días debutó como asistente en un encuentro amateur de la liga de San Pablo y provocó un gran revuelo por como se vistió.

Bueno, que es psicóloga y empresaria, lució una remera blanca apretada al cuerpo y se llevó todas las miradas del público.

"Algunos me llaman linier sexi, una descripción que no me gusta...No creo que sea sexy, preferiría que me consideren una profesional", le dijo Denise Bueno a "O Globo" de Brasil.