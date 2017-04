Desde Ona Saez defendieron la polémica campaña publicitaria que protagonizan dos nenas

"No son posiciones sexuales, no hacemos apología a la anorexia ni a la sexualización" sostuvo en Facebook la diseñadora de la marca, Laura Audisio. En tanto la secretaria nacional de la Niñez Adolescencia y Familia, Yael Bendel pidió "proteger a la niñas y no estigmatizarlas"

A raíz de las críticas en redes sociales que recibió Ona Saez por la campaña publicitaria que protagonizan dos nenas, la firma decidió retirar las fotos en las que se exhiben a dos menores luciendo prendas infantiles, aunque no lo hizo de la red Instagram, en donde continúan recibiendo comentarios negativos que apuntan a un presunto fomento de la anorexia, de la adultez prematura y sexualización de los más chicos que, según miles de usuarios, estaría llevando adelante la empresa. La diseñadora de la marca, Laura Audisio salió a defender las polémicas fotos al asegurar que las chicas "no son anoréxicas".

En tanto, la secretaria nacional de la Niñez Adolescencia y Familia, Yael Bendel, afirmó que "hay que proteger a las niñas" que posaron para una campaña publicitaria de una conocida marca de ropa, luego de que recibieran todo tipo de críticas en redes sociales a raíz de su extrema delgadez, aunque valoró la reacción de la gente que se opuso al utilización de la imagen de esas dos menores como estereotipo de belleza.

Apología de la anorexia y sexualización de la infancia fueron algunas de las acusaciones en las redes sociales que cayeron sobre las imágenes que mostraban a dos hermanas, muy flacas y con expresión triste y lánguida, con diferentes prendas de la temporada otoño/invierno. Tras el descargo que hizo la marca en su Facebook, la diseñadora Laura Audisio, también defendió la campaña .

"Nosotros elegimos gente común, gente sana, gente saludable, la realidad es que nos puso muy tristes todo lo que pasó, jamás quisimos trasmitir la anorexia o la bulimia. Nos sorprende que haya profesionales que sin conocer a las chicas las prejuzguen y digan que tienen una enfermedad", aseguró. Y agregó: "Nunca pensamos que la foto iba a provocar eso, las chicas están muy tristes por lo que dice la gente"

"No forzamos a los chicos a reírse estando en un estudio, nos parece lógico que estén probándose ropa y no sonrían, ellos se sienten modelos y los modelos en las campañas normalmente no están en actitud de reírse", dijo la diseñadora. Con respecto a la supuesta sexualización de las imágenes, aseguró: "No nos parecen posiciones sexuales, son nenas, la realidad es que posan normalmente, nunca le vamos a decir que posen sexy o insinúen algo, no quisimos trasmitir sexualidad, por eso no ponemos un nene con una nena, estamos lejos de la sexualidad que dicen que queremos insinuar".

Por otra parte Bendel sostuvo que"Si bien tenemos una sociedad un poco mas alerta que reacciona frente a estas cosas que le desagradan, lo que hizo que la empresa tomara cartas en el asunto y retirara las fotos, nadie advirtió de la estigmatizacvión que sufrieron las dos niñas a raíz de los comentarios hacia ellas". La funcionaria aseguró que "es una buena señal esta reacción pero en el medio están las nenas. No es la primera campaña que muestra este estereotipo de belleza, ser delgadas, no tener arrugas, no sería la primer campaña en la que los medios nos muestran este modelo a seguir.

"Este no tiene que ser más el modelo que estamos persiguiendo, por eso la empresa, mas allá del mensaje que quería transimtir con las niñas, los comentarios las atacaron porque se marcó esa imagen de delgadez y la gente no terminó viendo la ropa, sino a las niñas".

Para Bendel "no es la primera vez que los niños tienen este trato en los medios, para hacer una campaña publicitaria se vende la imagen de chicos estudiosos y buenos, la secretaría de la niñez no tiene una competencia estricta pero le decimos a todos los medios que cuando tengan que trabajar con la imagen de un chico en la secretaría hay buenos asesores que pueden orientarlos en la perspectiva de sus derechos"

Agregó que "se puede dar un mensaje positivo desde el punto de vista de los derechos de la niñez y se puede trabajar para ayudarlos, al público le estamos dando un mensaje que sólo con un cuerpo delgado se puede llegar a la perfección, pero nadie pensó en las dos niñas y las cosas que empezaron a decirse sobre ellas"