Máximo Kirchner calificó a Macri de "cínico e hipócrita"

El diputado nacional Máximo Kirchner se mostró hoy molesto por el mensaje del presidente Mauricio Macri que calificó de "muy grave el ataque" a la residencia de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, su tía, y señaló que el jefe de estado era "un cínico y un hipócrita con lo que tuiteó".

"Acá no hay ni un detenido por los incidentes de ayer", resaltó Kirchner en diálogo con radio Diez y señaló que "si no hubiera estado Cristina (Fernández, su madre) en el interior de la residencia el nivel de virulencia planificado habría sido otro". En ese contexto, Kirchner dijo ver una supuesta "operación" política detrás de la protesta de los trabajadores que aún no cobraron los sueldos de marzo.