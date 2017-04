Carrió aseguró que su candidatura en Capital "no tiene que ver con Lousteau "

La diputada nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica) aseguró que la renuncia de Martín Lousteau a la embajada en Estados Unidos para competir en la ciudad de Buenos Aires no fue el motivo que precipitó su postulación porteña, en lugar de la candidatura bonaerense para la que se barajaba su nombre.

"Lo de Lousteau no tuvo nada que ver", subrayó Carrió en una entrevista que publica hoy el diario La Nación, en la que aclaró que su postulación se definió "antes" de la dimisión del ex embajador. "Cuando el Gobierno recuperó aire, dijimos: 'Ya no es necesario' (una candidatura suya en la provincia)", reveló y reiteró que su candidatura porteña "surgió de un acuerdo con (Mauricio) Macri y (Horacio) Rodríguez Larreta".

"No podemos estar pendientes de los gustos de un niño", disparó sobre Lousteau cuando le consultaron, en otra entrevista en el diario Clarín, si por haber sido el embajador designado por el Gobierno en Estados Unidos no correspondería habilitar las internas para que pueda competir por el oficialismo.

La líder de la Coalición Cívica aclaró que no tenía voluntad de enfrentar una posible PASO bonaerense en Cambiemos y que su salud no le hubiera permitido una campaña en la provincia de Buenos Aires. "Cuando vi que había una interna en la provincia de Buenos Aires yo no quería entrar en eso. No quiero que la interna de Pro destruya Cambiemos", afirmó a La Nación, y también destacó que jugar políticamente en la ciudad "es una bendición" porque le "cuesta mucho hacer campaña".

"Yo decía: 'Acá me muero de un infarto entre dos pueblos'. Pero si lo tenía que hacer, lo iba a hacer", aclaró. Sin nombrar a Jorge Macri, con quien competía por una hipotética candidatura en la provincia de Buenos Aires, dijo: "El que yo no quería que esté (en las listas provinciales de Cambiemos), no está".

En tanto, para Carrió -una de las fundadoras de Cambiemos- el gurú político del Gobierno, el ecuatoriano Jaime Durán Barba, no es una figura central para su campaña. Aseguró que aceptará las sugerencias del consultor "si son inteligentes", pero destacó: "Lo que no va a haber con él es contacto físico. Yo no creo en los encuestadores ni en la sociedad de la imagen", dijo a Clarín.

La diputada le dedicó también una frase a Cristina Kirchner, quien espera la autorización del juez Claudio Bonadio para viajar a Europa y ayer estaba con Alicia Kirchner en la residencia de la gobernadora cuando se produjeron los incidentes que dejaron al menos cuatro heridos. "Creo que ahora se va de viaje. Eso es lo que no me parece bien", reprochó Carrió.