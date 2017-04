Piden que vaya a juicio la causa de los sobres en la Departamental

Si la jueza hace lugar al planteo del fiscal Marcelo Martini, 10 ex policías se sentarán en el banquillo

El fiscal Marcelo Martini pidió ayer la elevación a juicio para los policías que son investigados por el hallazgo, hace justo un año y 20 días, de 36 sobres con dinero en la Jefatura Departamental La Plata.

Así lo revelaron a este diario fuentes judiciales, quienes indicaron que, luego del rechazo de la recusación planteada por la defensa de los imputados, para el fiscal la investigación volvió a encaminarse. Así, luego del análisis de las últimas pruebas obtenidas en la causa, y el cierre del sumario, Martini dictaminó que hay elementos como para que los imputados sean sometidos a un “amplio debate ante un Tribunal Oral en lo Criminal de nuestra ciudad”.

El pedido de elevación a juicio debe ser resuelto ahora por la jueza de Garantías de La Plata que interviene en la causa, Marcela Garmendia. Esta magistrada no hizo lugar el mes pasado al planteo recusatorio de “enemistad manifiesta” de los policías como para apartar a Martini de la causa.

“En lo que respecta al riesgo procesal, cabe destacar que durante la investigación el fiscal recibió, con mi autorización, testimonios bajo reserva de identidad, por cuanto los testigos han alegado temer represalias”, precisó la magistrada en un tramo de su resolución.

Además, consideró “insuficiente” el planteo de “enemistad manifiesta” realizado por los policías Darío Camerini, Ariel Huck, Rodolfo Carballo, Walter Skramowsky y Sebastián Cuenca, por lo que consideró que “sin más, corresponde su rechazo”.

En su dictamen frente a la recusación, Martini había señalado que, en su carácter de acusador público, impulsó los arrestos de los policías acusados por estar imputados del delito “asociación ilícita” y por considerar que existía riesgo de fuga, aunque actualmente los ocho acusados están excarcelados.

Garmendia dará traslado a las defensas para que formulen sus oposiciones y luego resolverá si hace lugar o no al pedido del fiscal.

La causa se inició el 1 de abril de 2016, cuando se encontraron 36 sobres numerados que contenían en total 153.700 pesos en efectivo, dentro de la sede de la Jefatura Departamental de La Plata. Los investigadores sospechan que esa suma de dinero provenía de la recaudación ilegal vinculada con el juego, el narcotráfico y la prostitución.

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima que advirtió al personal de Asuntos Internos que el jefe de la Departamental de Seguridad de la capital bonaerense recaudaba alrededor de 200.000 pesos de coimas por mes.

El 24 de enero último, el Tribunal de Casación excarceló a los ocho policías detenidos en la causa. La medida benefició a Raúl Frare, Julio Sáenz, Sebastián Velázquez, al titular de la Departamental, Camerini; a su segundo, Carballo; al ex secretario de la repartición, Skramowskyj; al ex jefe de calle, Huck; y al comisario Cuenca. Para ellos el fiscal pidió que vayan a juicio como presuntos responsables de “asociación ilícita en concurso real con concusión e ideal con recepción de dádivas”. El otro ex comisario que estaba detenido en la causa, Federico Jurado, fue hallado muerto en enero último en la celda que ocupaba en la Unidad 9.

El fiscal además dictaminó ayer el sobreseimiento para Jurado por extinción de la acción penal por la muerte del procesado.

Como se sabe, la causa que investiga la muerte de Jurado fue archivada el mes pasado por segunda vez por el fiscal Martini.

Voceros judiciales explicaron que luego del informe de la Asesoría Pericial, que concluyó que Jurado “murió por causas naturales”, el fiscal había archivado las actuaciones, pero luego la causa fue reabierta por el Fiscal General de La Plata Héctor Vogliolo, a pedido de los abogados de la familia Jurado.

Luego de tener en sus manos un nuevo informe de los expertos forenses que dependen de la Corte bonaerense, en el que se ratifica el dictamen anterior, Martini archivó las actuaciones de nuevo.

En el informe pericial se detalló que Jurado murió por un “síndrome asfíctico de tipo clínico producto de una insuficiencia cardíaca aguda secundaria a una miocardiopatía y disección de la raíz aórtica, en el contexto de una persona con patología cardiovascular crónica”.

Para Juan Miguel Retamozo, jefe de la comisaría 4ta al momento en que estalló el caso, requirió que sea juzgado como sospechoso de integrar la “asociación ilícita”. También para María de los Angeles Ramírez, por entonces administrativa en la Departamental, se pidió que sea juzgada por encubrimiento.