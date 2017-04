| Publicado en Edición Impresa

¿Qué nos diferencia de los animales ? Somos seres racionales. Compartimos con ellos los reflejos, tropismos y los instintos, pero nosotros tenemos la capacidad de pensar y expresarnos a través del lenguaje y por eso tenemos cultura, que es todo lo que el hombre hace, dice y piensa, y entre otras cosas nos da las normas de comportamiento. Aprendemos a ser seres sociales y las normas, las leyes nos han convertido de individuos salvajes, primitivos a seres civilizados para poder construir un mundo en el que podemos convivir respetando los derechos del otro y los nuestros. Los animales, estoy segura, matan a otros animales por necesidad, por su supervivencia. Nosotros no deberíamos ser personas violentas. Desde las primeras civilizaciones, estamos aprendiendo a dominar nuestros instintos y desde los diez mandamientos bíblicos, el “No matarás” es ley religiosa y laica. ¿Qué pasa en nuestra sociedad, hoy? Tantos siglos tratando de aprender que se debe respetar la vida del otro, que es tan importante como la nuestra, y estamos viendo, que un pleito sin sentido, el fanatismo deportivo, un accidente o incidente callejero​, la violencia doméstica, provocan reacciones desmedidas y otro muere, como si la vida no valiera nada. ¿Somos seres racionales ? ¿O el comportamiento cuasi animal no ha podido ser dominado por la civilización ?