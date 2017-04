River intentará seguir subiendo

El Millo buscará ampliar su racha positiva y acercarse al puntero Boca

| Publicado en Edición Impresa

River buscará hoy su octavo triunfo en fila ante un necesitado Sarmiento de Junín como local, en un encuentro correspondiente a la 21ra. fecha del Campeonato de Primera División.

El cotejo tendrá lugar en el estadio Monumental del barrio porteño de Núñez, desde las 18:15, lo arbitrará Fernando Espinoza y será televisado por Telefé.

El conjunto conducido por Marcelo Gallardo pasa su mejor momento en la competencia, tras siete éxitos consecutivos, y suma 38 unidades, seis menos que el líder Boca.

Por su lado, Sarmiento lleva cuatro juegos sin sumar de a tres, con 20 en la tabla de posiciones, y continúa complicado en la tabla de los promedios (1.015).

Gallardo dispondrá solamente de una variante en el equipo, debido que reaparecerá Leonardo Ponzio en el mediocampo, en lugar de Nicolás Domingo, y el resto será el mismo equipo que superó el pasado fin de semana a Tigre (2-0).

Además, el defensor central Jonatan Maidana seguirá entre los titulares, tras una buena recuperación del golpe sufrido en la pierna derecha y hará dupla con el juvenil Lucas Martínez Quarta.

Asimismo, el delantero uruguayo Rodrigo Mora estará en el banco de suplente, a pesar de su llegada tarde al entrenamiento del pasado viernes, cuando se quedó dormido, y solamente recibirá una multa económica.

En relación al equipo titular para hoy frente a Sarmiento, Gallardo, determinó que Maidana seguirá jugando porque tuvo buena recuperación y confirmó que van a jugar los mismos con el regreso de Leonardo Ponzio.

En la vereda de enfrente, Sarmiento necesita sumar tras una larga racha negativa y un descenso a la vuelta de la esquina, por lo que el director técnico, Fernando Quiroz, hará dos variantes: Marcos Astina (autor del gol ante Racing) por Rodrigo Depetris y Lucas Pérez Godoy por Walter Busse (suspendido por acumulación de amarillas).

“Vamos a tener que estar muy concentrados y vamos a tener que dar un plus, porque va a ser muy difícil. Estamos trabajando en eso y no hay que ir a fijarse en el marco, ni a sacarse fotos. Vamos a jugar un partido que para nosotros va a ser importante y aunque sea rescatar un punto, nos va a servir en lo anímico”, apuntó Julio Chiarini, ex arquero del conjunto de Núñez, en conferencia de prensa.