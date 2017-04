Trombofilia: Florencia Peña pide una ley vetada por Macri

Tras contar que sufre este trastorno en su tercer embarazo, la actriz planteó la necesidad de mejorar su detección

En su paso por la mesa de Mirtha Legrand, la actriz Florencia Peña contó el domingo la pelea personal que viene llevando adelante para cuidar su tercer embarazo de la trombofilia, un trastorno frecuente que puede poner en riesgo el desarrollo del bebé. Y planteó la necesidad de una ley como la vetada el año pasado por el presidente Maricio Macrí para que más mujeres eviten perder sus embarazos gracias a una detección precoz.

“Me detectaron trombofilia, algo que no tuve con mis otros embarazos. Lo que tiene la trombofilia es que no es una enfermedad: se la detecta por la pérdida de embarazos y cuando vos tenés una obra social de menor rango o no tenés obra social, esperan a que pierdas tres embarazos porque detectarla es muy caro”, contó la actriz al explicar la necesidad de que se apruebe una ley para mejorar su detección.

“Aunque yo tengo una obra social que me cubre el tratamiento, hay muchas mujeres que no pueden hacerlo y eso es peligroso”, señaló Peña al recordar que “el presidente Macri vetó la ley a fines del año pasado” y resaltar la importancia de que el Congreso vuelva a tratar un proyecto similar que está en preparación.

Angustiada por la situación que atraviesa, la actriz contó que para cuidar su embarazo debe inyectarse a diario en su panza Heparina, un medicamento que es como “oxígeno para el bebé”.

“Tengo mi panza llena de moretones, pero son moretones de amor...”, contó Peña, quien espera un hijo con el abogado salteño Ramiro Ponce de León.

UNA PROPENSION FRECUENTE

La trombofilia es un trastorno que aumenta las probabilidades de que produzcamos coágulos sanguíneos en una cantidad mayor a lo normal, una condición que según estudios internacionales se da en alrededor del 8% de la población.

Si bien el cuerpo produce normalmente coágulos para detener el sangrado después de sufrir heridas, las personas con trombofilia producen coágulos extra en sus vasos sanguíneos, lo que puede derivar en problemas de salud, en especial durante la gestación de un bebé.

Aunque la mayoría de las mujeres con trombofilia tienen embarazos sanos, algunas de ellas pueden sufrir complicaciones capaces de provocar la muerte de la mamá y el bebé. Por ese motivo es fundamental su detección.

El riesgo más alto lo representa un tipo de trombofilia llamada síndrome antifosfolípido (APS), que suele causar restricción del crecimiento intrauterino (que el bebé no crezca bien), insuficiencia placentaria. (la placenta no funciona como debiera, por lo que el bebé recibe menos alimento y oxígeno), nacimientos prematuros y abortos espontáneos.

De ahí que algunas complicaciones del embarazo pueden sugerir la existencia de una posible trombofilia. En este sentido los médicos recomiendan no demorar la consulta cuando se ha sufrido más de un aborto espontáneo sin una causa clara antes de las diez semanas de gestación.