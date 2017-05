Sin paros, docentes advierten que “el gobierno está ausente”

Ayer se reunieron los sindicatos. Acordaron esperar una semana para tomar medidas “drásticas”

El Frente de Unidad Docente Bonaerense no definió nuevos paros, aunque sus representantes dijeron que “los tiempos se agotan”.

Hoy anunciarán una “jornada provincial de protesta” con acciones que, ayer a la noche, aún estaban analizando.

“Estamos llegando a mediados de mayo y el gobierno no presentó una oferta salarial seria, a la vez que no cumple los fallos judiciales que le ordenan devolver los descuentos por días de paro y pagar la propuesta de incremento de sueldos que hizo, a cuenta de un futuro acuerdo paritario” remarcaron altas fuentes gremiales.

“Estamos en mayo, los maestros no recibimos un peso de aumento y el gobierno no aparece. Esto es inédito”

Y añadieron: “De tal modo, los docentes bonaerenses todavía no cobraron un peso de aumento. Mañana (por hoy) no anunciaremos una huelga, pero si en una semana esta situación no cambia, una medida de acción directa estará en la agenda”, anticiparon altas fuentes gremiales.

El gobierno está en silencio. Este diario lo consultó sobre una nueva convocatoria a los maestros y la respuesta fue “por ahora no hay fecha”.

Esa demora ha generado mucho malestar entre los docentes, dicen desde las entidades gremiales. Y ello pudo palparse en el congreso extraordinario que la Feb realizó anteayer en nuestra ciudad.

“Estamos viviendo algo inédito. No sólo llegamos a mayo sin acuerdo salarial, ni siquiera hay una negociación planteada”, subrayaron las fuentes consultadas, quienes recordaron que “hubo tres ofertas impuestas, una de 18, otra de 19 y otra de 20%, todas rechazadas de plano. Lo peor es que no entregaron ninguna por escrito. Fueron proposiciones vagas en las que no se especificó cuánto iría al básico, qué sumas serían remunerativas, cómo impactaría la suba en la compleja escala salarial docente. Nada”, enfatizaron.

Esa situación llevó al frente gremial a enviar una carta documento (ver foto) al ministerio de Trabajo, pidiéndole que “cumpla con la ley” y advirtiéndole que quedaba abierto el camino de la “denuncia penal”.

En ese marco, se supo que los próximos pasos de los maestros contemplarán, además de una jornada de protesta general, profundizar la vía judicial.

En la carta documento, los seis gremios le dicen al gobierno que en la última reunión paritaria realizó una propuesta salarial “in voce”. “Por ello, la representación de la parte trabajadora la solicitó por escrito” con el detalle de “todos los aspectos de impacto salarial y su desglose. Con sorpresa, fuimos testigos de un hecho que en más de 10 años de vigencia de la ley de negociaciones colectivas del sector docente no habíamos visto: el sector empleador se negó a suscribir por escrito el desagregado de la oferta salarial”, enfatizaron en el escrito.