Leña al fuego: Macri habló de “actitudes mafiosas” de los gremios docentes

Referentes de los sindicatos le salieron al cruce. Hoy habrá una jornada de protesta nacional

| Publicado en Edición Impresa

Al conflicto docente no le faltaba absolutamente nada. Ya tenía todos los ingredientes para ser uno de los más complejos y largos que se recuerden. Pero ayer, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, acusó a los gremios del sector de tener actitudes “mafiosas”. Nafta al fuego.

O agua al barro. La expresión no hizo más que empeorar las condiciones de la ya fangosa cancha en que se viene jugando el “partido” nacional ante la negativa del ministro de Educación, Esteban Bullrich, de convocar a la paritaria federal. Y sobre todo las de la Provincia, donde los gremios ya denunciaron a la gobernadora, María Eugenia Vidal, y al director de Escuelas, Alejandro Finocchiaro, por no cumplir fallos judiciales que favorecen a los maestros.

“les molesta que los trabajadores tengan voz”

Mientras los referentes de las seis entidades sindicales que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense anunciaban la jornada de protesta que realizarán hoy en todos los distritos bonaerenses, y consultados acerca de las expresiones del presidente, dijeron que “a quienes hoy ostentan la mayor concentración de la riqueza les molesta mucho que los trabajadores levantemos la voz para defender nuestros derechos, pero lo vamos a seguir haciendo”.

Tras hablar de la “crisis” del sistema educativo, Macri opinó que hay “un grupo que se resiste al cambio, que privilegia intereses personales y su pequeño nicho de poder actuando de forma mafiosa”.

La presidenta de la Feb, Mirta Petrocini, subrayó: “Es muy doloroso escuchar esto, extremadamente doloroso”. Y consideró que “a esto se recurre cuando no hay argumentos reales, sostenibles, sustentables, para dar respuesta nada más y nada menos que a la educación pública y a la educación pública de calidad”.

“Si alguno tuviere algo que denunciar, por sospechas o por lo que fuere, yo doy mi número de documento, que se acerque a la primera fiscalía y haga una denuncia formal. Aquí estoy, aquí estamos”, enfatizó la titular de la federación de educadores, quien, acto seguido, dictó el número de su DNI a los presentes.

“macri no es el cambio”

El secretario general de la Unión Docentes Argentinos (Uda), Sergio Romero, no quiso confrontar con el improperio del presidente. Apuntó, en diálogo con este diario, a la expresión de Macri sobre quienes “no quieren el cambio”.

“Tengo un absoluto respeto por la máxima investidura política del país, y con ese mismo respeto, le digo al señor presidente que él no encarna ningún cambio. Por el contrario, está implementando políticas del pasado, políticas liberales de los ‘90 que nos provocaron a los trabajadores muchísimo daño, pues no permitieron el crecimiento del consumo interno, del salario y de las condiciones laborales. Macri no es el cambio”, realzó.

El titular del Suteba, Roberto Baradel, calificó como “vergonzosa” la actitud que “tiene el presidente con la educación pública y con los docentes”.

“Macri quiere sostener sus privilegios y los de los sectores más concentrados de la economía y ni piensa en invertir en educación”. “Lo de las mafias lo dirá porque debe estar acostumbrado a ellas”, añadió.

En ese contexto, hoy habrá actividades de protesta en todos los distritos de la Provincia.

“El gobierno bonaerense no aborda ni resuelve ningún problema en materia de educación”

El Frente Docente convocó a diversas acciones “porque el gobierno de Vidal no garantiza un aumento salarial; no cumple los fallos judiciales; no nombra los cargos docentes; no resuelve los problemas de infraestructura; no asegura una alimentación digna para nuestros alumnos”. Firman Amet, Feb, Sadop, Suteba, Uda y Udocba.

Al conflicto docente no le faltaba absolutamente nada. Ya tenía todos los ingredientes para ser uno de los más complejos y largos que se recuerden. Pero ayer, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, acusó a los gremios del sector de tener actitudes “mafiosas”. Nafta al fuego.

O agua al barro. La expresión no hizo más que empeorar las condiciones de la ya fangosa cancha en que se viene jugando el “partido” nacional ante la negativa del ministro de Educación, Esteban Bullrich, de convocar a la paritaria federal. Y sobre todo las de la Provincia, donde los gremios ya denunciaron a la gobernadora, María Eugenia Vidal, y al director de Escuelas, Alejandro Finocchiaro, por no cumplir fallos judiciales que favorecen a los maestros.

“les molesta que los trabajadores tengan voz”

Mientras los referentes de las seis entidades sindicales que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense anunciaban la jornada de protesta que realizarán hoy en todos los distritos bonaerenses, y consultados acerca de las expresiones del presidente, dijeron que “a quienes hoy ostentan la mayor concentración de la riqueza les molesta mucho que los trabajadores levantemos la voz para defender nuestros derechos, pero lo vamos a seguir haciendo”.

Tras hablar de la “crisis” del sistema educativo, Macri opinó que hay “un grupo que se resiste al cambio, que privilegia intereses personales y su pequeño nicho de poder actuando de forma mafiosa”.

La presidenta de la Feb, Mirta Petrocini, subrayó: “Es muy doloroso escuchar esto, extremadamente doloroso”. Y consideró que “a esto se recurre cuando no hay argumentos reales, sostenibles, sustentables, para dar respuesta nada más y nada menos que a la educación pública y a la educación pública de calidad”.

“Si alguno tuviere algo que denunciar, por sospechas o por lo que fuere, yo doy mi número de documento, que se acerque a la primera fiscalía y haga una denuncia formal. Aquí estoy, aquí estamos”, enfatizó la titular de la federación de educadores, quien, acto seguido, dictó el número de su DNI a los presentes.

“macri no es el cambio”

El secretario general de la Unión Docentes Argentinos (Uda), Sergio Romero, no quiso confrontar con el improperio del presidente. Apuntó, en diálogo con este diario, a la expresión de Macri sobre quienes “no quieren el cambio”.

“El gobierno bonaerense no aborda ni resuelve ningún problema en materia de educación”

“Tengo un absoluto respeto por la máxima investidura política del país, y con ese mismo respeto, le digo al señor presidente que él no encarna ningún cambio. Por el contrario, está implementando políticas del pasado, políticas liberales de los ‘90 que nos provocaron a los trabajadores muchísimo daño, pues no permitieron el crecimiento del consumo interno, del salario y de las condiciones laborales. Macri no es el cambio”, realzó.

El titular del Suteba, Roberto Baradel, calificó como “vergonzosa” la actitud que “tiene el presidente con la educación pública y con los docentes”.

“Macri quiere sostener sus privilegios y los de los sectores más concentrados de la economía y ni piensa en invertir en educación”. “Lo de las mafias lo dirá porque debe estar acostumbrado a ellas”, añadió.

En ese contexto, hoy habrá actividades de protesta en todos los distritos de la Provincia.

El Frente Docente convocó a diversas acciones “porque el gobierno de Vidal no garantiza un aumento salarial; no cumple los fallos judiciales; no nombra los cargos docentes; no resuelve los problemas de infraestructura; no asegura una alimentación digna para nuestros alumnos”. Firman Amet, Feb, Sadop, Suteba, Uda y Udocba