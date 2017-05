Velasco y una capacitación que trascendió el vóley

El entrenador de la Selección Argentina Masculina de vóley, Julio Velasco, dictó una charla sobre liderazgo deportivo y la gestión de grupos de trabajo en el Club Universitario.

En el marco del 80º Aniversario de la institución, Universitario viene realizando este ciclo de charlas en su sede social de 2 y 46, donde le tocó el turno a Julio Velasco. Frente a una gran cantidad de público que colmaron las ubicaciones, el entrenador de la Selección Argentina, habló sobre el liderazgo y la gestión de equipos de trabajo.

Pese a la estrecha relación de Velasco con el vóley, su trayecto y experiencia hacen que estas capacitaciones trasciendan las barreras y lleguen a muchos otros deportes. Esto se notó en la participación de diversos jugadores, entrenadores y dirigentes de otras disciplinas en Universitario. Lo narrado por Velasco, sirvió de aporte para estos profesionales de distintas prácticas, que pueden aplicar la experiencia de Velasco a sus trabajos.

En la capacitación, participaron varios protagonistas del deportes local, nacional e internacional, que se fueron muy conformes con lo realizado por Velasco. Uno de los protagonistas de primer nivel que asistió fue Manuel Álvarez, preparador físico de la Selección Argentina de Básquet: “Fue algo espectacular, Julio es una estrella mundial del coaching y de pura cepa platense, es muy bueno para el deporte y para la ciudad".

A su vez, el preparador físico se detuvo en el público que se acerco y expresó: “Me llamó mucho la atención el marco de público, porque fue una charla muy nutrida de gente de distintas áreas”. Por su parte agregó que este tipo de presentaciones con gente de prestigio como Velasco, “pueden levantar la vara y hacen crecer al deporte en general”.

Otro de los protagonistas relacionados con el básquet que presenció la capacitación fue el entrenador de la Selección Nacional de Perú, Adrián Gómez. El DT peruano se retiró de la sede de Universitario llevándose muy marcada la pasión demostrada por Velasco: "Es muy interesante porque dice las cosas con mucha pasión que contagia, hay gente como él con trayectoria e historia deportiva que hay que escuchar y siempre se sacan cosas positivas".

A su vez, manifestó que, como entrenador de básquet, el manejo de los grupos y mantener la motivación constante es un aspecto que lo tiene en alerta constantemente. Por eso, aseguró: “Nuestra profesión es algo que se tiene que hacer con pasión y Julio piensa de esta manera, por eso estoy muy de acuerdo con lo de ser obsesivo y trabajar mucho”.

Finalmente, Yago Sánchez, jugador de Atenas de La Plata y preseleccionado a la Selección u19 local, estuvo presente en la capacitación. Luego de las dos horas de charla, dejó sus sensaciones: “En lo personal, siento que no solo me va ayudar en la parte deportivo, sino en la parte social, en cómo actuar no sólo con el equipo sino en la vida”.

De esta manera culminó la presentación de Julio Velasco que dejó marcas en personas relacionadas a distintos deportes. Cuestiones como el liderazgo y el manejo de grupos de trabajo, se expande por distintas áreas del deporte y de la sociedad y así se vivió en el mediodía del sábado en la sede de Universitario.