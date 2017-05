Camba se hunde con sus propios errores

Volvió a perder, esta vez con Cañuelas por 4-1, y el fantasma del descenso golpea con más insistencia

| Publicado en Edición Impresa

Defensores de Cambaceres sigue dilapidando oportunidades. De las que se va a arrepentir si no da un golpe de timón rápidamente. Los rivales directos en la pelea por no descender, llámese Central Córdoba y Argentino de Merlo, volvieron a perder, pero el Rojo no gana. Y si no consigue sumar puntos será muy difícil que pueda cambiar la historia. Esa es la sensación de los hinchas, que se fueron con bronca por el momento delicado del equipo.

Cañuelas, un equipo de oficio y bien estructurado, le dio un duro cachetazo en la propia Ensenada. Lo goleó por 4-1, desnudó todas sus falencias, y además, lo hundió un poco más.

¿Podrá Cambaceres revertir este presente desalentador? Por cómo está jugando el equipo, se hace muy complicado que cambie su forma de actuar. Las fechas van pasando, las oportunidades se van escapando y la mejoría no aparece.

Si bien todavía faltan varios partidos, el descenso toca cada vez más fuerte a la puerta. Como si la suerte estuviera resuelta.

Ayer, en el 12 de Octubre, hubo otra producción decepcionante de un Cambaceres sin alma, sin energías, que siente muchísimo la presión de jugar esta instancia de campeonato.

Había que ganar a cualquier precio para intentar descontarle puntos a sus dos rivales directos, pero volvió a fallar. Como sucedió en las últimas fechas.

Por eso Cañuelas lo superó siempre. Y cada vez que se lo proponía, dejaba al desnudo los errores de un equipo que no consigue salir adelante.

La visita se fue al descanso con la ventaja mínima.

En el complemento, el Rojo alcanzó el empate, a través de Gustavo Azcona. Pero la alegría y la esperanza de pasar al frente duró muy poco, pues Cañuelas, en apenas un minuto, pasó a ganar 3-1. No hubo respuestas. Como que el equipo ya bajó los brazos. Y sobre el final, llegó el cuarto de Cañuelas para sellar otra derrota dolorosa.