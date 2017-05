No trascendieron los motivos por los cuales la integrante de la Corte Suprema de Justicia solicitó la licencia, que en principio será por una semana

La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, pidió una licencia "oficial", que "en principio" sería por sólo una semana, según confirmaron fuentes de su vocalía, que no precisaron las razones de la medida.

Highton de Nolasco es una de las juezas que firmó el fallo que por mayoría aprobó la aplicación del cómputo de la pena conocido como "2 x 1" a un condenado por delitos de lesa humanidad, lo que desató duras críticas.

La licencia fue firmada el viernes pasado y tiene, en principio, una extensión de una semana, sin explicitar motivos.

Highton tenía previsto esta semana viajar a España, como vicepresidenta de la Corte y junto con el titular, Ricardo Lorenzetti, a un congreso anual de autoridades de tribunales superiores de cada país.

Sin embargo, Lorenzetti viajó solo y a raíz de la licencia de Highton, mañana no habrá acuerdo de la Corte. La medida no responde a una "compensación", puesto que en la última feria judicial de enero Highton no estuvo trabajando, y en cambio sí lo hicieron los otros dos jueces que firmaron el fallo del "2 x 1", Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

La jueza había quedado en el centro de la polémica en los últimos meses, cuando se supo que el Gobierno pretendía que se retirara tras cumplir 75 años, como establece la Constitución Nacional. El año pasado, presentó un amparo para continuar en el cargo y el Poder Ejecutivo no apeló.