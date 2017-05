Con las negociaciones trabadas, depositan el adelanto a los docentes

Según la Provincia, el pago se realizará hoy a todos los maestros bonaerenses. Entre 1.000 y 2.500 pesos

Los docentes bonaerenses cobrarán hoy un adelanto a cuenta de futuros aumentos, según confirmaron ayer fuentes de la dirección de Educación de la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, las negociaciones paritarias se encuentran estancadas y al recorrer tres meses aún no llegaron a buen puerto.

Según estiman en distintos ámbitos vinculados a la negociación entre los docentes y el gobierno de María Eugenia Vidal, la convocatoria se postergará hasta saber los resultados de los comicios que se llevarán a cabo mañana en el gremio Suteba, donde el actual secretario general, Roberto Baradel, disputa la secretaría general de uno de los sindicatos más fuertes del frente unificado de los maestros con la dirigente gremial Romina del Plá.

Aunque nadie lo dice abiertamente, los resultados de esa elección interna pueden influir en las trabadas negociaciones paritarias entre los gremios y funcionarios de Educación, Economía y Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

OFERTA Y RECHAZO

La última oferta que realizaron desde el gobierno fue el pago de un 20 por ciento de aumento más la cláusula gatillo inflacionaria y una suma fija para recuperar el poder adquisitivo perdido en 2016. Los docentes piden un 35 por ciento de aumento.

Para Mirta Petrocini, titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (Feb), el ofrecimiento que hizo el Gobierno a la Comisión Técnica Salarial “implica aceptar otra vez cifras en negro e insuficientes para recuperar la pérdida salarial de 2016, más un 20% de incremento para 2017 en dos tramos”.

“Se quiere presentar esta propuesta como superadora, porque lleva la oferta de cuatro tramos a dos (abril y septiembre), cuando en realidad a las autoridades no les queda otra alternativa que ofrecer dos cuotas porque ya estamos en mayo y la negociación todavía no se resolvió”, aseguró Petrocini.

El viernes pasado, los gremios docentes realizaron una protesta en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires reclamando ante consejos escolares, jefaturas distritales, jefaturas de región y “visibilizando en las plazas que los funcionarios del Gobierno Provincial no garantizan un aumento salarial digno; no cumplen con el fallo de la Justicia; no nombran los cargos docentes; no resuelven los problemas de infraestructura; no aseguran una alimentación digna para los y las alumnas”, según un comunicado del Frente Unificado Docente.

Desde la primera semana de febrero que los gremios docentes bonaerenses y funcionarios de la Provincia llevan a cabo negociaciones pero nunca se pusieron de acuerdo. Entre las reuniones que participaron ministros y los principales dirigentes gremiales, y los encuentros estrictamente técnicos, se consumieron doce reuniones en las que nunca se pudo sellar el acuerdo paritario.