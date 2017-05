Crucial elección en el gremio Suteba: votan más de 90 mil afiliados

Se define la conducción del sindicato entre Baradel y Del Plá

Publicado en Edición Impresa

El gremio docente con más afiliados de la provincia de Buenos Aires, el Suteba, definirá hoy a su nueva conducción. Como nunca en muchos años, en los comicios que se realizarán entre las 8 y las 17 en escuelas de todos los distritos bonaerenses, la organización vivirá una dura puja entre el sector que lidera Roberto Baradel (Lista Celeste-Violeta) y el que se referencia en la combativa dirigente troskista de La Matanza, Romina Del Plá (Lista Multicolor).

Oficialmente se informó que están habilitados 91.701 afiliados -entre más de 100 mil- para votar en estas elecciones. Cada docente podrá consultar el padrón electoral en su correspondiente seccional y en cpe.suteba.org.ar.

“Cada voto a la Multicolor será un claro mensaje al gobierno de (María Eugenia) Vidal, diciéndole que no podrá dilatar un minuto más la paritaria, como viene haciendo hace tiempo con la anuencia de la actual conducción sindical, y que no podrá seguir reiterando una y otra vez la misma propuesta. Es decir, que ya no podrá seguir tomándole el pelo a los maestros”, subrayó ayer la profesora de Historia Del Plá en diálogo con este diario.

Por su lado, la actual secretaria gremial del Suteba y candidata a secretaria adjunta, María Laura Torre -también de La Matanza-, expresó en la víspera que “hay un profundo malestar” entre la docencia por la falta de convocatoria y de acuerdo en la paritaria provincial. Advirtió que “habrá medidas de fuerza en caso de que no se revierta esa situación”, y disparó: “Al gobierno le preocupen los docentes sólo cuando hacen paro”.

ganar o crecer

Del Plá indicó que la Lista Multicolor, unidad de 15 agrupaciones de izquierda e independientes, se presentará en 38 distritos, y que su objetivo es “construir un gremio independiente de los gobiernos de turno”. Ese frente hoy conduce en La Matanza, Quilmes, Tigre, Bahía Blanca, Berazategui, Marcos Paz, La Plata, Escobar y Ensenada.

Desde la Celeste-Violeta no apuntaron contra sus contrincantes y aseguraron que las expectativas para hoy después de las 17 “son muy, muy buenas”.

Con un complejo y larguísimo conflicto docente sin resolver, el gobierno provincial seguirá de cerca estas elecciones.

Cuando el conflicto nació, el Ejecutivo bonaerense, al igual que el nacional, apuntó duramente contra Baradel y, de algún modo, le abrió la puerta a un protagonismo impensado hasta entonces al sector de izquierda. Ahora, un triunfo o incluso una muy buena performance del mismo podría volvérsele en contra al gobierno.