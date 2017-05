Allanan el Congreso y suspenden a un senador

Es Aécio Neves, segundo candidato más votado en las presidenciales de 2014

BRASILIA.- La Corte Suprema de Brasil ordenó la suspensión del mandato del senador Aécio Neves, el segundo candidato más votado en las elecciones presidenciales de 2014, salpicado por varias denuncias de corrupción y cuyas casas en Brasilia, Belo Horizonte y Río de Janeiro fueron registradas por la Policía.

La decisión fue dictada por el juez Edson Fachin, instructor en el Supremo Tribunal Federal (STF) de la investigación por corrupción en la petrolera estatal Petrobras y que también ordenó allanar varias propiedades del senador. Sin embargo, Fachin rechazó el pedido de la Fiscalía para ordenar su detención, ya que considera que tal decisión corresponde al pleno de la Corte, al que remitió la solicitud.

Neves, un influyente aliado del Gobierno del presidente Michel Temer, jefe del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y ex gobernador del estado de Minas Gerais, es investigado por la Corte en seis diferentes casos vinculados al caso Petrobras.

El Tribunal, que respondió a diferentes pedidos de la Fiscalía, también ordenó la suspensión del mandato del diputado Rodrigo Rocha Loures; la detención de la hermana y asesora de Neves, Andrea Neves; y el arresto del fiscal electoral Ángelo Goulart Villela. Asimismo, determinó que fueran registradas propiedades vinculadas al ex diputado y ex titular de la Cámara Baja Eduardo Cunha, preso desde hace varios meses por sus implicaciones en los desvíos en Petrobras. La Policía también registró en el Congreso los despachos de Neves, Loures y del senador Zezé Perrela, un importante aliado del ex candidato presidencial.

Neves aparece citado en la delación de Joesley Batista, uno de los dueños del frigorífico JBS, quien aseguró tener una grabación en la que Temer avala la compra del silencio de Cunha, condenado a 15 años por las coimas en Petrobras y quien supuestamente guarda secretos que pueden costarle el mandato a decenas de políticos. Según Batista, Neves fue grabado mientras pedía dos millones de reales (unos 645.000 dólares) para pagar a los abogados que lo defienden en los procesos por corrupción. Ese dinero terminó en una cuenta bancaria de una empresa vinculada a Perrela.