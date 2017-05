Sospechan que una mafia policial está detrás del ataque a un fiscal platense

Se trata de Fernando Cartasegna. El sábado lo golpearon en la calle, después le robaron en Gonnet y además le dejaron amenazas de muerte

Mientras la gobernadora María Eugenia Vidal no se cansa de decir que llegó a ese cargo para desatar una lucha sin cuartel contra todas las mafias enquistadas dentro de la Policía provincial, un fiscal de instrucción de La Plata, Fernando Cartasegna, acaba de ser víctima de una salvaje agresión, que conmovió a todo el arco político y judicial bonaerense, porque, según se sospecha, podría tener como principales protagonistas a miembros o ex miembros de esa fuerza de seguridad, quienes lo relacionaron -a través de una serie de panfletos- con el fallecido fiscal federal Alberto Nisman, a partir de una causa que investiga su posible conexión con los llamados abogados caranchos, con quienes generarían una caja negra o de recaudación ilegal, por el manejo direccionado de sumarios por accidentes de tránsito.

Todo comenzó el sábado pasado muy temprano, cerca de las 06.00, cuando el fiscal Cartasegna, a quien le mandaron la denuncia de los caranchos, llegaba a su despacho para atender a los detenidos del turno.

De acuerdo a lo que explicó en diálogo con este diario, como la avenida 7 estaba muy congestionada, dobló por 57 y, al llegar a 8, tomó hacia 58, ya que en toda esa cuadra también le había resultado imposible estacionar.

Sin imaginar que el simple hecho de haber dejado su coche dentro del edificio judicial, le hubiere evitado muchos dolores de cabeza, cuando logró detener el vehículo, frente al Normal 3, quiso leer un mensaje de Whatsapp. Pero no pudo.

Alguien vestido con ropas de verano similares a la de la Policía, pero no con el uniforme actual, que indudablemente lo estaba siguiendo, abrió la puerta del conductor y lo sacó por la fuerza para, con apoyo de otros dos cómplices, un hombre y una mujer, también disfrazados con vestimentas parecidas a las oficiales, empezar a pegarle trompadas, patadas y, hasta con una macana -por el palo de goma o madera extensible-, en distintas partes del cuerpo, le contó ayer a EL DIA.

Cartasegna explicó que se defendió como pudo, mientras que, al margen de los golpes, recibía todo tipo de amenazas y advertencias. Incluso detalles de la vida privada de sus dos hijos adolescentes, lo que le provocó muchísima preocupación.

Frases como “fiscal gato, te voy a romper la cabeza”; “si no te suicidás, te suicido”; “recaudamos más por día de lo que vos ganas por mes” o “terminaste con los puteríos, los barrabravas, pero no vas a terminar con nosotros”, le dieron un contexto muy particular al ataque y pusieron a la pista de los caranchos como la más firme. Al menos por ahora.

Así, maltrecho y aturdido, mientras los delincuentes se daban a la fuga -se mencionó en un patrullero fuera de servicio-, Cartasegna llegó a su fiscalía y cumplió con su jornada de trabajo.

Horas más tarde, como sintió que le había bajado la presión, decidió salir a comprar un chocolate. Y ahí volvió a ser agredido por un desconocido que, a la carrera, pasó y le pegó un cachetazo en la nuca, indicó el fiscal a este medio, dando a entender que “seguro me estaban vigilando”.

Por la noche, cuando llegó a su domicilio de Gonnet (pidió que no se publicara su ubicación por razones de seguridad), cercano a la República de los Niños, se encontró con su perra “Alma” -una labradora-, que había sido apaleada. Y curiosamente, un pato que tiene en la casa, llamado “Wanchope”, no estaba por ningún lado.

“Sólo quedaron unas pocas plumas. Entraron por atrás, previo cortar un alambre”, advirtió el fiscal, que nada sabe ahora del destino de ese animal. “La perra tenía sangre en la boca, seguro que a alguno mordió”, añadió.

Al pato, detalló a este diario, “lo encontré tirado dentro de un pozo ciego en un operativo. Y, como era chiquito, me lo quedé para cuidarlo y darle de comer. Ya era uno más de nosotros”.

AMENAZAS DE MUERTE

Por si todo lo narrado no bastara, cuando el lunes por la mañana salió de su vivienda, otra vez con destino a su oficina, encontró en la puerta de su coche y, en un corredor interno del inmueble, varios panfletos, con amenazas de muerte y manchas rojas, que simulaban sangre, pero que eran de ketchup.

“Conozca al próximo Nisman”, decía uno de esos carteles, con la imagen del fiscal federal fallecido y otra de Cartasegna.

Sorpresivamente, los mismos papeles aparecieron en distintos ambientes de ese edificio judicial, que ya estaba abierto, porque hay otra dependencia de turno, la número 1 de Ana Medina, quien ahora está a cargo de la pesquisa.

Demás está decir que llamó mucho la atención la fragilidad de la seguridad en esa sede de 7 entre 56 y 57, donde los custodios en ningún momento advirtieron movimientos sospechosos ni lograron detenciones por esas intimidaciones.

Será la fiscal Medina, como se dijo, la que deberá determinar si, efectivamente, una banda de policías o ex policías, por sus contactos con abogados caranchos, está detrás de esta agresión, ante el temor de perder un negocio ilegal, que sería millonario (ver aparte).