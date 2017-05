Carrió acusó a funcionarios y jueces de proteger a De Vido en la causa Lava Jato

La diputada nacional y cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, sostuvo hoy que integrantes del gobierno "no quieren" que se conozca el trasfondo de la megacausa de corrupción conocida como Lava Jato porque "protegen al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; y al ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández" ya que "todo el sistema político, judicial y empresarial" está involucrado.

En tanto, insistió en que es la "única empobrecida lícita" dentro de la política, en el marco de la causa donde fue imputada por supuesto enriquecimiento ilícito, denuncia que volvió a atribuir a "operaciones de sectores de la SIDE, de la Provincia de Buenos Aires y del Poder Judicial".

"Todo el sistema político y judicial está destinado a proteger a De Vido (en la causa Lava Jato). Hay lobby para evitar que se lo complique, y para ocultar el dinero de las campañas políticas. Todo para que no se sepa quiénes recibían las coimas. Lo cuidan (al ex funcionario) porque puede hablar y comprometer a empresarios, banqueros, jueces, miembros del Tribunal Supremos... a todos", sostuvo la legisladora en Radio Mitre.

Y completó: "Cuando digo todos, esto incluye a algunas personas del gobierno porque la relación con (el apellido) Macri y De Vido es obvia... en el Correo se nota claramente. Digo que algunos pueden estar (involucrados), no Mauricio, ni (Gustavo) Arribas (el titular de la AFI)", diferenció.

En tanto, opinó que "actúa muy bien la Unidad de Investigación Financiera (UIF)". "A mi no me va a cerrar la limpieza... no voy a cejar por más denuncias falsas que me hagan. La persecución forma parte de mi vida política y yo me siento alegre porque 'alegre sean los perseguidos'", agregó en alusión a las escrituras bíblicas.

Según Carrió, "lo que no puede pasar es que no se condene a los corruptos, que no salgan a la luz los Kirchner, los Aníbal Fernández, que tienen conexión con todos los negocios, desde la efedrina hasta los puertos. Si esto no se da a la luz, no hay Lava Jato en la Argentina", definió. Por eso, remarcó que "el gobierno tiene que investigar" lo que hace "seis meses" viene denunciando "sola", en relación a la causa Odebrecht, e insistió en que "el Presidente no tiene nada que ver y Arribas tampoco".

SOBRE LA GESTIÓN DE VIDAL

En otro tramo de la entrevista se refirió a la gobernadora bonaerense. Volvió a defender hoy la gestión de María Eugenia Vidal, pero dijo que le "preocupa la situación de la seguridad en la provincia". Además, consultada por radio Mitre sobre la figura del ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo.

Dijo: "No puedo juzgar porque forma parte de Cambiemos" pero "está claro que nunca hablaría con Ritondo, no conozco ni la cara ni voy a hablar nunca" con él. "Respeto la decisión de la gobernadora pero me preocupa la situación de la seguridad en la provincia de Buenos Aires", acotó.

SECTORES DE INTELIGENCIA, JUECES Y LORENZETTI DETRÁS DE LA DENUNCIA EN SU CONTRA

Otro de los temas que abordó fue la denuncia que pesa sobre su persona. Vinculó a "sectores de la Side, inteligencia de la provincia de Buenos Aires y vinculados a altos rangos del Poder Judicial o alguna asociación entre algún juez y el presidente de la Corte" Suprema, Ricardo Lorenzetti, con la denuncia en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito.

"No creo que estoy sea de arriba", añadió Carrió en alusión a que descreía que la aparente falsa denuncia en su contra haya sido pergeñada desde el Gobierno. Carrió apuntó, en diálogo con radio Mitre, que "es importante que la gente sepa como operan los servicios de inteligencia".